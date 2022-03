Il Paradiso delle signore trama 10 marzo: Stefania scopre la verità su Gloria e scappa

La puntata del 10 marzo del Paradiso delle signore ha una trama molto avvincente. In tale occasione, infatti, vedremo che Stefania verrà a conoscenza della verità che riguarda sua madre Gloria.

Agnese, dal canto suo, comincerà ad avere dei sospetti su Maria. Nello specifico crederà che la ragazza stia nascondendo qualcosa in merito al suo viaggio a Roma da Rocco. Dante, invece, metterà a punto una nuova mossa verso Beatrice.

Agnese ha dei sospetti su Maria al Paradiso delle signore

Nella puntata del 10 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Dante deciderà di invitare a pranzo fuori Beatrice. La donna deciderà di accettare l’invito di Romagnoli con un duplice intento. Il primo, naturalmente, fa fede al fatto che la donna sia invaghita del protagonista, In secondo luogo, però, il suo scopo e anche quello di tenere sotto controllo le prossime mosse di Dante. A casa Amato, invece, vedremo che Agnese sarà alquanto dubbiosa.

La donna, infatti, non sarà affatto convinta della versione dei fatti fornita da Maria in merito all’incontro che ha avuto a Roma con Rocco. Nello specifico, la sarta comincerà a credere che la giovane le stia nascondendo qualcosa, pertanto, non potrà fare a meno di cominciare ad indagare sulla questione. Nel frattempo, poi, vedremo che Vittorio si troverà a fare i conti con una triste scoperta.

Trama 10 marzo: la sconvolgente scoperta di Stefania

In particolar modo, infatti, il direttore del Paradiso delle signore, nella puntata del 10 marzo, scoprirà che la Signorina Buonasera non potrà presenziare al grande magazzino. Lei avrebbe avuto il compito di fare un importante annuncio a tutti i clienti della struttura, tuttavia, questo non accadrà. Su di un altro versante, poi, vedremo che Stefania sarà sempre più sospettosa di Gloria.

La fanciulla si troverà sempre alla ricerca di prove volte ad incastrare la donna in quanto non la vede sincera. A tal proposito, si imbatterà in una lettera scritta proprio dalla Moreau. Al suo interno ci saranno delle confessioni inequivocabili che lasceranno Stefania senza parole. La ragazza, infatti, scoprirà che Gloria sia la sua madre biologica. Questa scoperta le farà perdere la testa, pertanto, la giovane andrà via di casa e non avrà più intenzione di tornarvi. Nel tragitto, si imbatterà in Marco al quale deciderà di raccontare tutta la storia.