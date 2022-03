Paolo Bonolis, gesto spiazzante verso Sonia Bruganelli al GF Vip, ma qualcosa non torna: tutta una farsa? (FOTO)

Poco prima dell’inizio della finale del GF Vip, Paolo Bonolis ha pubblicato un commento alquanto inaspettato nei confronti di sua moglie Sonia Bruganelli. Nel post in questione, il conduttore ci ha tenuto a complimentarsi con la donna per il lavoro svolto fino a questo momento.

Le parole adoperate dal protagonista, però, hanno fatto sorgere dei dubbi a moltissimi utenti di Instagram. In molti, infatti, hanno ipotizzato che dietro tale intervento ci fosse direttamente Sonia. Sarà davvero così? Vediamo cosa hai messo.

Il commento di Paolo Bonolis prima della finale del GF Vip

Il legame che unisce Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è davvero molto forte. Ad ogni modo, i due coniugi non sono mai stati troppo bravi ad esternare i loro sentimenti. Entrambi hanno sempre preferito mantenere rigorosamente privati certi temi. Proprio per tale ragione, molti utenti del web si sono stupiti nel leggere le parole smielate scritte dal presentatore Mediaset. All’interno del post in questione, Bonolis si è complimentato con la sua donna per lo splendido lavoro portato a termine fino a questo momento.

Il protagonista ha anche definito la donna un opinionista di grande spessore ed estremamente bravo nel suo lavoro. Proprio grazie a queste sue peculiarità è riuscita ad ottenere dalla vita tante soddisfazioni e a raggiungere molti traguardi importanti. Ad ogni modo, Paolo ci ha tenuto a chiosare il suo intervento dicendo che sarà sempre al fianco della sua compagna di vita.

Tutto finto? C’entra Sonia Bruganelli?

Dinanzi questo post così toccante da parte di Paolo Bonolis, in molti hanno cominciato ad avere dei sospetti ed hanno creduto che dietro ci fosse lo zampino di Sonia Bruganelli. Il presentatore, infatti, non è mai stato così esplicito nell’esprimere le sue emozioni. Pertanto, in molti ritengono che la donna si sia scritta questo post da sola per auto elogiarsi.

Alcuni utenti, poi, ci sono andati giù in maniera piuttosto pesante ed hanno dichiarato che nessuno può pensare di lei che sia un’ottima opinionista. Per molti, infatti, la donna si sarebbe dimostrata parecchio imparziale è troppo di parte nell’esprimere dei giudizi verso alcuni concorrenti. Al momento, però, i diretti interessati non sono ancora intervenuti sulla faccenda per replicare a queste pesanti insinuazioni da parte degli utenti del web. Non ci resta che attendere per vedere se lo faranno.