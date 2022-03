Oroscopo 20 marzo 2022 e classifica: Ariete titubanti, Bilancia in crisi

Secondo l’oroscopo del 20 marzo, i nati sotto il segno del Capricorno devono essere meno distratti in amore. I Bilancia sono un po’ storditi, mentre i Leone devono dedicarsi di più alle persone care.

Oroscopo primi sei segni

1 Acquario. Ottimo momento per quanto riguarda l’amore. Cercate di essere più tranquilli e cimentatevi in nuove avventure e opportunità. Dal punto di vista professionale è importante allargare i propri orizzonti sempre di più.

1 Scorpione. Oggi siete piuttosto ottimisti, questo vi consentirà di prendere la vita in maniera molto più leggera. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 20 marzo vi invitano ad essere audaci e ad impegnarvi per raggiungere i vostri obiettivi.

3 Sagittario. Giornata interessante sul fronte dei sentimenti. Le coppie avranno modo di ritrovare la complicità che poteva sembrare perduta. Per quanto riguarda i single, invece, è tempo di guardare avanti con ottimismo.

Capricorno. Cercate di essere calmi e risoluti. Ricordate che con la pazienza riuscirete a superare anche gli ostacoli più difficili e impegnativi. In amore siete stati un po’ distratti di recente, per tale ragione, adesso è tempo di recuperare.

5 Cancro. Le stelle sono dalla vostra parte, pertanto, non vi resta che aprire gli occhi e cogliere al volo le opportunità. I rapporti sono per voi una cosa sacra e preziosa, pertanto, farete di tutto per preservare quelli a cui tenete di più.

6 Gemelli. Se di recente ci sono stati dei piccoli disguidi dal punto di vista professionale, adesso è giunto il momento di chiarire le faccende in sospeso. Ricordate che con calma e diplomazia si può venire a capo di tutto.

Previsioni ultimi sei segni del 20 marzo

7 Ariete. I nati sotto questo segno sono un po’ incerti sulle decisioni da prendere. Sia in amore sia nel lavoro potreste essere assaliti da alcuni dubbi. In ambito professionale è importante guardare sempre avanti a testa alta.

8 Leone. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 20 marzo vi invitano a trascorrere questa giornata domenicale in armonia con le persone care. La settimana appena trascorsa è stata piuttosto complicata, pertanto, cercate di rilassarvi.

9 Toro. Date maggiore peso e importanza alla razionalità. In questo periodo siete un po’ troppo vulnerabili, pertanto, meglio non prendere decisioni troppo affrettate. In amore è giusto mettersi in gioco, ma cercate di non fare il passo più lungo della gamba.

10 Bilancia. Giornata non molto produttiva per i nati sotto questo segno. Siete un po’ turbati e confusi, pertanto, è necessario prendersi una piccola pausa. In amore cercate di essere un po’ più comprensivi.

11 Pesci. Attenti alle sorprese inaspettate. Non siete amanti dei colpi di scena, tuttavia, in questi giorni potreste essere colti in maniera inaspettata. Se avete il piede in due scarpe è il caso di fermarsi e di cominciare ad agire in maniera più consapevole.

12 Vergine. Cercate di mantenere la calma perché la giornata odierna potrebbe essere un po’ nervosa. Siete agitati e non siete molto propensi a cominciare nuove relazioni, pertanto, i single potrebbero fare fatica a trovare qualcuno di interessante.