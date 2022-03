La Pupa e il Secchione Show delude: “Troppo lungo, sconnesso e copiato” cosa farà Mediaset?

Martedì scorso è andato in onda un nuovo appuntamento con La Pupa e il Secchione Show ma, a quanto pare, sono in molti a rimanere piuttosto delusi dal format. Dopo le prime messe in onda, le quali hanno generato molta curiosità, soprattutto per il cambio di conduzione, il pubblico ha un po’ perso l’attenzione.

L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha fatto una disamina della trasmissione muovendo moltissime critiche. Per lui, ma anche per tante altre persone, il format sembra un po’ una copia dei precedenti programmi dursiani. Vediamo cosa è emerso.

Le dure critiche contro La Pupa e il Secchione Show

Il terzo appuntamento de La Pupa e il Secchione Show pare abbia deluso le aspettative di molti telespettatori. Tra i più critici c’è stato, soprattutto, l’influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo ha dichiarato di reputare il programma decisamente troppo lungo e sconnesso. A suo avviso, infatti, non ci sarebbe nessuna attinenza tra il mondo del gossip e i quiz a cui vengono sottoposti i concorrenti.

Introdurre nella trasmissione tematiche legate agli intrighi di coppia, alle liti familiari, come gli scontri che ci sono stati tra Guenda Goria, Mila Suarez e Vera Miales, pare stiano sradicando il format. Con questi cambiamenti, infatti, si è perso di vista il senso di base per cui fu creato il programma un po’ di tempo fa. Le divergenze tra pupe e secchioni pare siano state messe in secondo piano rispetto alle dinamiche tipiche di un talk show.

Il calo degli ascolti e la possibile decisione di Mediaset

In molti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che La Pupa e il Secchione Show sembra la rivisitazione di Pomeriggio 5. Non mancano gli opinionisti, gli scontri diretti e i momenti di gossip che erano tipici soprattutto delle precedenti edizioni del talk show di Canale 5. A molti sembra che Mediaset abbia deciso di cancellare i programmi della D’Urso e di farli confluire in questo “nuovo” format, che di nuovo ha ben poco secondo molti telespettatori.

Stando a quanto emerso dai primi dati auditel, pare proprio che il programma di Barbara D’Urso sia stato battuto in termini di ascolti dall’amichevole che si è disputata su Rai 1 tra Turchia e Italia. A quali ripari correrà Mediaset? Ricordiamo che le puntate attualmente previste sono 8, ma il programma potrebbe subire delle variazioni dell’ultimo momento? Non ci resta che attendere per scoprirlo.