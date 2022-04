Alfonso Signorini risponde ai fan: in che rapporti è con Zorzi e il suo pentimento più grande

In queste ore, Alfonso Signorini ha voluto rispondere ad alcune domande dei fan di Instagram ed ha affrontato degli argomenti particolarmente degni di nota. Tra i tanti temi trattati, infatti, si è soffermato su alcuni retroscena sul GF Vip e non solo.

Il protagonista ha anche svelato in che rapporti è con Tommaso Zorzi e cosa è accaduto tra loro dopo la fine del GF Vip. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Il rapporto tra Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi

Dopo essersi preso una lunga pausa dai social, Alfonso Signorini è tornato in possesso del suo account Instagram per rispondere alle domande dei suoi fan. Un utente gli ha chiesto di svelare in che rapporti siano il conduttore e Tommaso Zorzi e se si siano sentiti dopo l’esperienza del giovane al GF Vip. A tal proposito, il giornalista di Chi ha confermato che tra loro ci sia un rapporto molto cordiale, sta di fatto che si sono sentiti alcuni giorni fa. .

Alfonso reputa Tommaso un ragazzo davvero molto in gamba, pertanto, è certo che riuscirà ad ottenere delle grandi soddisfazioni dalla vita. Ricordiamo che qualche tempo fa Signorini criticò la scelta di Zorzi di accettare di partecipare all’Isola dei famosi come opinionista in quanto ritenne che avrebbe rischiato una sovraesposizione mediatica che non fa mai bene. Ad ogni modo, pare proprio che quello fosse un parere del tutto spassionato, dato che tra i due il rapporto è pacifico.

La questione dell’aborto e il più grande pentimento del conduttore del GF Vip

Successivamente, poi, Alfonso Signorini ha risposto ad altre domande dei fan. Nello specifico, ha svelato quale sia la cosa di cui si pente di più in assoluto nella vita. A tal proposito, ha detto che se potesse tornare indietro non rifarebbe assolutamente più il trapianto di capelli. A causa di questo, infatti, gli è rimasta una cicatrice e i capelli comunque non gli sono mai cresciuti.

Tra gli argomenti menzionati, poi, ce n’è stato anche uno molto spinoso inerente una polemica sorta durante il GF Vip, quando Alfonso espresse la sua posizione sull’aborto. Nello specifico, disse di non tollerare assolutamente questa pratica. Un utente gli ha chiesto se, con il tempo, si fosse pentito di aver espresso questa opinione che, a suo tempo, generà molto sgomento. Alfonso, però, ha detto di non essere pentito, in quanto bisogna sempre esprimere le proprie opinioni.