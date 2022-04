Gianmarco Onestini, retroscena inedito: ha mentito a tutti a La Pupa e il Secchione Show? (FOTO)

In queste ore sono spuntate delle segnalazioni piuttosto inedite che riguardano Gianmarco Onestini, che stanno compromettendo la sua reputazione a La Pupa e il Secchione Show. Il ragazzo, infatti, ha preso parte al programma in qualità di secchione, dicendo di essere estremamente acculturato.

L’influencer Deianira Marzano, però, ha riportato su Instagram la segnalazione di una ragazza con cui il giovane pare abbia avuto un flirt, la quale ha gettato delle ombre sul passato del giovane. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

La segnalazione di una presunta ex di Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini è finito nell’occhio del ciclone durante la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione Show. Il giovane ha già avuto delle discussioni piuttosto accese con alcuni compagni d’avventura, tra cui Francesco Chiofalo. In molti sono i telespettatori che non hanno apprezzato alcune sue uscite e, stando a quanto emerso, pare che questo non sia assolutamente nulla rispetto alla realtà.

Una ragazza, che ha dichiarato essere uscita con Onestini una sola volta, infatti, ha riportato una segnalazione piuttosto incresciosa sul secchione. Nello specifico, la protagonista della segnalazione ha asserito che Gianmarco sia una persona estremamente antipatica ed egocentrica. Prima di partecipare ad alcuni programmi televisivi era assolutamente diverso, mentre adesso si è montato la testa e si sta comportando in maniera estremamente sgradevole.

Il giovane ha mentito a La Pupa e il Secchione Show?

La donna, infatti, ha detto di essere riuscita ad uscire con lui una sola volta, poi è letteralmente scappata in quanto lui pare si sia comportato in maniera inadeguata nei suoi confronti. Come se non bastasse, però, la protagonista ha detto anche altro. In particolare ha sganciato una piccola bomba che sta compromettendo la credibilità di Gianmarco Onestini a La Pupa e il Secchione Show.

Nel dettaglio, lui ha preso parte al programma come secchione, tuttavia, pare che non sia una persona così acculturata come vuole far credere. La donna in questione lo ha dipinto come un ragazzo piuttosto ignorante, che respinge ogni opinione diversa dalla sua. In secondo luogo, poi, lui avrebbe confessato a questa ragazza di non essersi mai riuscito a laureare in Giurisprudenza, sta di fatto che pare si sia preso una pausa cimentandosi in alcuni programmi tv. Gianmarco, dunque, ha mentito su tutti i fronti? Non ci resta che attendere per vedere se commenterà la faccenda in qualche modo.