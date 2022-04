Patrizia Bonetti ricoverata? Ecco cosa sarebbe successo dopo il rientro in Italia (FOTO)

Come tutti i telespettatori dell’Isola dei famosi avranno avuto modo di vedere, Patrizia Bonetti è stata ufficialmente eliminata e pare che attualmente sia ricoverata. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato una segnalazione sul suo conto che sta preoccupando parecchio i fan della showgirl.

Nello specifico, infatti, pare che le ustioni della donna si siano rivelate molto più gravi di quanto sembrasse In un primo momento. Pertanto, pare sia stato necessario un ricovero. Vediamo che cosa è emerso.

Deianira svela che Patrizia sarebbe ricoverata al centro ustioni in Italia

Durante la scorsa messa in onda dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha ufficializzato l’uscita dal reality show di Patrizia. Per chi non lo sapesse, la donna ha avuto un incidente durante la prova del fuoco contro Roberta e si è provocata delle ustioni. In un primo momento, i medici l’hanno posta in osservazione presso l’infermeria dell’Honduras ma, successivamente, è stato necessario predisporre per lei un ritorno immediato in Italia.

Ma cosa è successo alla showgirl una volta rientrata in territorio nazionale? A dare qualche aggiornamento in merito è stata Deianira su Instagram, la quale ha asserito che Patrizia Bonetti sarebbe ricoverata presso un centro ustioni. Al momento, però, non si hanno conferme di questa notizia. La diretta interessata, infatti, è letteralmente sparita dai social. Essi risultano ancora gestiti dallo staff a cui era stato affidato il suo profilo durante la sua permanenza nel reality show di Canale 5.

La Bonetti sparita dai social e la preoccupazione del fan

Il fatto che Patrizia Bonetti non interagisca con i fan, anche adesso che non è più una concorrente dell’Isola dei famosi, sta commentando sempre di più i dubbi che possa essere realmente ricoverata. Se i medici honduregni hanno ritenuto opportuno predisporre un immediato rientro in Italia della donna, è molto probabile che le sue condizioni di salute non siano da sottovalutare.

Nel frattempo, molti utenti del web e fan della donna si stanno preoccupando e le stanno porgendo delle domande per sapere quali siano le sue reali condizioni di salute. Per il momento, però, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti. Neppure la conduttrice Ilary Blasi è stata in grado di aggiornare in maniera dettagliata i telespettatori circa le condizioni dell’ex naufraga. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire se Patrizia deciderà di prendere possesso dei suoi social e di dare le stessa delle informazioni ai suoi fan.