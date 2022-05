Uomini e Donne spoiler lunedì 30 maggio: torna Matteo, Luca fa la sua scelta

Nella puntata di lunedì 30 maggio di Uomini e Donne assisteremo finalmente al fatidico momento della scelta di Luca Salatino. Verso l’inizio della puntata, infatti, Maria De Filippi chiederà ai tronisti di entrare in studio per poter prendere parte alla puntata.

Naturalmente, la donna annuncerà che Luca è pronto per compiere la sua scelta. Il tronista, infatti, sarà vestito in maniera piuttosto elegante proprio per porre fine al suo percorso all’interno dello studio del talk show pomeridiano.

A Uomini e Donne ritorna Matteo Ranieri

Gli spoiler della puntata del 30 maggio di Uomini e Donne rivelano che ci sarà la scelta di Luca Salatino. Il pubblico era in trepidazione nell’attesa di assistere alla puntata conclusiva del percorso del giovane. Ebbene, a quanto pare, non si dovrà più aspettare. La conduttrice chiederò al tronista di entrare in studio e, per l’occasione, annuncerà anche la presenza di due ospiti speciali. Per offrire tutto il suo sostegno e supporto a Luca, infatti, sarà in studio anche Matteo Ranieri.

Quest’ultimo ha compiuto la sua scelta un po’ di tempo fa, la quale è ricaduta su Valeria. Ebbene, durante la puntata vedremo che in studio ci saranno entrambi. I due ragazzi ne approfitteranno anche per spiegare come stiano andando le cose tra loro. Tornando al momento clou della puntata, poi, nella messa in onda in questione vedremo che saranno mandati in onda i best moment del percorso con Lilly e con Soraya.

Luca Salatino fa la sua scelta nella puntata del 30 maggio

Successivamente, le due ragazze lasceranno lo studio e si avvierà la consueta prassi volta a decretare l’annunciazione della prescelta. Luca farà entrare le sue corteggiatrici una per vola e alla fine comunicherà la sua scelta, che ricadrà su Soraya. La ragazza sarà felicissima di fare questa scoperta, sta di fatto che risponderà di si. Tra i due, dunque, ci sarà un bacio passionale e, chiaramente, la caduta dei petali rossi.

Lilly, invece, rimarrà chiaramente molto delusa in quanto aveva investito tanto in questa conoscenza. Ad ogni modo, il pubblico accoglierà la nuova coppia con un caloroso applauso. Anche la padrona di casa spenderà qualche parola per commentare tale percorso. Il trono di Luca, dunque, giungerà al termine. Adesso non resta che attendere le prossime due puntate del talk show per assistere anche alla scelta di Veronica.