Preventivo per l’assicurazione della tua auto: richiedilo online!

Quante volte, negli anni, ti sei trovato a passare intere ore al telefono per ottenere un preventivo per l’assicurazione della tua auto? Ora non dovrai più preoccuparti di attendere in linea, oltre a recarti direttamente in agenzia potrai comodamente ottenere un preventivo senza doverti muovere da casa, basterà soltanto la targa della tua auto.

Scopri come fare e quali sono le garanzie di cui non puoi fare a meno!

Richiedere un preventivo online: basta un click!

Richiedere un preventivo online per l’assicurazione auto non è mai stato così semplice. Basterà recarsi sul sito della compagnia assicurativa scelta e cliccare sull’area dedicata all’assicurazione degli autoveicoli.

Qui troverai un modulo ed inserendo poche e semplici informazioni verrà calcolato in breve tempo un preventivo. Le informazioni necessarie per questa operazione normalmente sono il numero di targa dell’auto da assicurare, la tua data di nascita e un indirizzo e-mail valido al quale verrà inviato l’esito del calcolo del preventivo.

RCA e garanzie accessorie

Il prezzo che dovrai pagare per assicurare la tua auto non è fisso ma varia in base a quelle che sono le garanzie assicurative che si dividono tra obbligatorie e accessorie.

L’unica garanzia assicurativa obbligatoria è l’RCA – acronimo di Responsabilità Civile Auto – che garantisce una tutela economica contro i possibili danni che causa il tuo veicolo. Eventuali danni arrecati a cose, persone, animali o altri veicoli causati dalla tua autovettura sono attribuibili solo alla tua responsabilità e – tramite la copertura RCA – la tua assicurazione ti tutela dal pagare in toto il danno economico causato.

L’RCA, però, non protegge in alcun modo la tua auto da eventi accidentali di altra natura. Per questo motivo sono state introdotte garanzie accessorie che si possono selezionare in aggiunta alla garanzia obbligatoria.

Le più comuni garanzie accessorie sono:

furto , che ti indennizza dalla perdita totale o dalla sottrazione di parti del veicolo causati alla tua auto in caso di furto o rapina;

, che ti indennizza dalla perdita totale o dalla sottrazione di parti del veicolo causati alla tua auto in caso di furto o rapina; incendio , che garantisce il rimborso dei danni all’auto causati da un incendio o uno scoppio;

, che garantisce il rimborso dei danni all’auto causati da un incendio o uno scoppio; cristalli , che garantisce la copertura delle spese di riparazione o sostituzione dei vetri della tua auto;

, che garantisce la copertura delle spese di riparazione o sostituzione dei vetri della tua auto; atti vandalici , che garantisce il rimborso per eventuali danni dolosi al tuo veicolo;

, che garantisce il rimborso per eventuali danni dolosi al tuo veicolo; veicoli non assicurati , che garantisce il rimborso dei danni subiti da te e dalla tua auto anche in caso di incidente con un veicolo non assicurato;

, che garantisce il rimborso dei danni subiti da te e dalla tua auto anche in caso di incidente con un veicolo non assicurato; eventi naturali , che garantisce il rimborso di eventuali danni subiti dalla tua auto a seguito di grandine o altri eventi naturali;

, che garantisce il rimborso di eventuali danni subiti dalla tua auto a seguito di grandine o altri eventi naturali; tutela legale, garanzia che copre eventuali spese legali in caso di controversie legate alla circolazione del tuo veicolo.

Un ultimo consiglio: insieme ad un preventivo per il contratto base, richiedi anche una quotazione per pacchetti altamente personalizzabili

Non è sempre facile individuare quelli che sono i migliori pacchetti assicurativi proposti online. Per non incorrere in offerte poco vantaggiose, si consiglia di affidarsi sempre a proposte assicurative affidabili e altamente personalizzabili e di leggere sempre attentamente il Set Informativo che contiene tutti i dettagli delle varie garanzie offerte. Ad esempio, puoi trovare tutti i servizi sopra descritti chiedendo un preventivo per l’assicurazione auto ad AXA, nota compagnia assicurativa presente sul mercato italiano.

Prenditi il tuo tempo e scegli consapevolmente l’assicurazione che offre il miglior rapporto qualità/prezzo!