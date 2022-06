Veronica e Matteo di Uomini e Donne fanno un grande annuncio: fan senza parole

La storia d’amore tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea procede a gonfie vele dopo la fine di Uomini e Donne. I due ragazzi, infatti, stanno cercando di accorciare il più possibile le distanze tra loro nella speranza di trascorrere quanto più tempo possibile in reciproca compagnia.

Ad ogni modo, allo scopo di eliminare completamente la distanza che li separa, i due hanno preso una decisione che non tutti si aspettavano. Tra le loro Instagram Stories, infatti, hanno fatto un annuncio molto importante. Vediamo di cosa si tratta.

L’annuncio di Veronica e Matteo dopo Uomini e Donne

La scelta di Veronica a Uomini e Donne è apparsa scontata per molti, quasi tutti, infatti, erano certi che la ragazza avrebbe scelto Matteo. Allo stesso tempo, però, diversi telespettatori credevano che tra loro le cose non sarebbero andate molto bene a causa dei loro caratteri. Farnea, infatti, ha sempre avuto l’aria del classico principe azzurro che, in realtà, non è come appare, ma i dubbi sono stati del tutto dissipati. La coppia, infatti, ha fatto un annuncio spiazzante.

Veronica, infatti, ha ammesso che lei e il suo compagno hanno deciso di prendere casa insieme. Il tutto non è stato solo deciso, ma anche fatto. Proprio qualche giorno fa hanno acceso un piccolo mutuo che gli servirà per potersi godere la loro casa. In merito all’appartamento non ci sono molte informazioni. L’unica cosa che l’ex tronista si è lasciata scappare è che si tratta di una casa piuttosto grande.

Cosa pensa la mamma della Rimondi di Matteo

Insomma, le cose tra Veronica e Matteo non potrebbero andare meglio di così dopo Uomini e Donne. Il fatto che abbiano deciso addirittura di acquistare l’immobile e di non andare in fitto è sintomo ulteriore del fatto che desiderano trascorrere la loro vita insieme per molto tempo, forse per sempre. Proprio di recente i due hanno risposto ad altre domande dei fan in cui hanno svelato cosa pensano l’uno dell’altra.

Entrambi si sono detti felicissimi del percorso che hanno intrapreso e anche le famiglie sembrano alquanto contente. La mamma di lei, infatti, ha definito l’ex corteggiatore del talk show pomeridiano come un ragazzo delizioso. Matteo, invece, è rimasto particolarmente colpito dalla dolcezza della ragazza. Nel programma questo lato di lei non traspariva, pertanto, è stata una grande scoperta.