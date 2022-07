Tommaso Zorzi sfogo: l’influencer smentisce la crisi col fidanzato e sporge denunce

Tommaso Zorzi ha dato luogo ad uno sfogo sui social a causa di alcuni rumor trapelati in questi giorni sulla sua vita sentimentale. Il giovane influencer ha sbottato duramente al punto da minacciare anche di sporgere delle denunce in quanto stavolta sembra si sia toccato davvero il fondo.

Nello specifico, sono trapelate informazioni secondo cui sembrava che Tommaso fosse in crisi con il suo fidanzato. Tutto, però, sembra sia inventato e a chiarire come stiano realmente le cose è stato il diretto interessato.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi sugli ultimi pettegolezzi

Attraverso dei video su Instagram, Tommaso Zorzi ha dato luogo ad uno sfogo in cui ha chiarito cosa stia accadendo nella sua vita sentimentale. Stando ad alcune informazioni trapelate di recente, sembrava che il giovane fosse in crisi con il suo compagno. La verità, però, non è affatto questa. Tommaso ha sbottato dicendo che il fatto che sia un personaggio pubblico non autorizza chiunque ad entrare nella sua vita privata.

I pettegolezzi che sono circolati sul suo conto in questi giorni sono del tutto fasulli e inventati da persone che, probabilmente, non avevano nulla di meglio da fare. Non è certamente la prima volta che Zorzi si trova a dover fare i conti con simili pettegolezzi, ma stavolta ha deciso di non rimanere in silenzio. L’influencer, infatti, ha anche chiarito che, d’ora in avanti, prenderà una per una le persone che diffonderanno false voci sul suo conto e le denuncerà.

L’influencer contatta direttamente gli autori di questi gossip: cosa è successo

Lo sfogo di Tommaso Zorzi è divenuto virale in men che non si dica. Il giovane ha detto che, ormai, ha fatto l’abitudine con i gossip e con i paparazzi, ma quando viene toccata la sua sfera privata in maniera così invasiva non riesce proprio a tollerarlo. Inoltre, il ragazzo ha anche chiarito di essersi messo in contatto con il giornalista che ha diffuso queste voci sul suo conto proprio per avere un confronto con lui.

Durante tale conversazione, però, l’autore dei gossip ha voluto smorzare la situazione dicendo di aver voluto fare semplicemente dell’ironia. La sua motivazione, chiaramente, non ha fatto altro che fomentare ancor di più l’ira di Tommaso. Malgrado questo, però, il vincitore della quinta edizione del GF Vip ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di rovinarsi l’umore e la giornata per simili beceri pettegolezzi.