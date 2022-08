Totti e Ilary, ancora scontro: la Blasi corre a riprendersi la figlia Isabel

Nelle ultime ore è arrivata una nuova indiscrezione dove si parla di un duro scontro tra i due. Questa volta, la conduttrice pare abbia perso la pazienza e sia corsa a riprendersi la figlia Isabel.

L’attesa di Francesco Totti sembrava essere davvero troppo pesante per cui ha scelto di cedere e correre dalla sua amata. Noemi, ha preso anche lei casa a San Felice a Circeo, per stare vicino alla sua nuova fiamma. Come riporta Chi ci sarebbe stata una fuga notturna del Pupone dalla sua Bocchi. Ma vediamo insieme cosa è successo.

Ilary Blasi corre a Sabaudia e si riprende la figlia

Il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini è stato molto preciso nell’affermare quanto stiamo appena per raccontarvi. Totti non ha resistito all’assenza di Noemi per cui si è diretto da lei sperando di non essere visto. I fotografi però erano li ad immortalare il momento e hanno documentato il tutto.

Francesco ha portato con sé la figlia Isabel e questo avrebbe fatto perdere la testa a Ilary. Nello specifico, la piccola era in vacanza con il padre ma la conduttrice dopo aver saputo quanto appena detto sarebbe corsa dall’ex per riprenderla. Insieme, adesso, mamma e figlia sono volate in Croazia: la showgirl ha raggiunto sua sorella Silvia che si trova lì con il marito, le nipoti, lo zio e una coppia di amici.

Gli incontri tra Totti con Noemi

Tra il Pupone e l’ex valletta di Passaparola è davvero guerra. Lui sembra essere davvero preso dalla sua nuova fiamma, archiviando così definitivamente la sua storia con l’ex moglie.

Durante il soggiorno a Sabaudia con Isabel, Francesco non si sarebbe limitato a non vedere la sua nuova fidanzata. Infatti, avrebbe continuato a portare la piccola a giocare con i figli della nuova compagna, e secondo alcune indiscrezioni tale gesto pare abbia fatto perdere la testa ad Ilary.

Intanto, secondo alcuni rumors, il calciatore a breve dirà la sua, al momento sta aspettando che si tranquillizzi la situazione sia con gli avvocati che con l’ormai ex moglie.