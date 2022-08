Grande Fratello Vip rinviato: Alfonso Signorini deluso, cosa è successo

Brutte notizie per Alfonso Signorini e tutto lo staff del Grande Fratello Vip: il reality è stato rimandato

Purtroppo, Alfonso Signorini e tutto lo staff del Grande Fratello Vip sono stati costretti a rimandare la partenza del reality. Nonostante il tanto lavoro iniziato già mesi fa, ora che era quasi tutto pronto per il 19 settembre (data di debutto) il conduttore ha dovuto fare dietrofront.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma come tutti sanno il 25 settembre ci sono le elezioni e con la caduta del Governo Draghi tutto è cambiato. Fatto sta che ora, per la trasmissione, è venuto a crearsi uno scenario particolare.

Il Grande Fratello Vip rimandato a causa delle elezioni

Al momento non si sa con certezza se il GFVip partirà o meno nella data stabilita all’inizio, ovvero il 19 settembre. Di certo se i vipponi prenderanno parte al programma saranno costretti a non votare sei giorni dopo e non sarebbe un bel messaggio da mandare ai cittadini.

Senza dimenticare che la rete del Biscione è della famiglia Berlusconi e Silvio, leader di Forza Italia, è il primo promotore contro l’astensionismo. Insomma, iniziare il programma con i volti noti che si astengono dal voto non è una bella pubblicità e il reality inizierebbe già con mille polemiche.

La possibilità di far uscire i vipponi dalla casa

Al posto di rimandare la partenza del reality e creare altro scompiglio si potrebbe trovare una soluzione più semplice. Infatti, per molti sarebbe più facile mandare in onda il programma e far uscire i vipponi solo nel momento del voto, per poi farli ritornare in Casa. L’unico problema, sarebbe la quarantena. Perchè una volta messo piede fuori dal loft di Cinecittà, per rientrarvi, dovrebbero rispettare un periodo di cinque giorni di quarantena. Quindi questa opzione non è affatto possibile.

Lo stesso, è impensabile far votare i ragazzi a “distanza”. Quindi allora cosa si può fare? Al momento pare che lo staff sia a lavoro per trovare una soluzione anche se quella più plausibile sembra quella di rinviare l’inizio del GF Vip 7 a dopo le elezioni. Per ora non ci resta altro che attendere.