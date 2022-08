Albano e Loredana Lecciso, la verità sulla crisi: “troppe persone in mezzo”

Troppe persone in mezzo alla nostra storia, ha dichiarato Loredana Lecciso parlando della sua crisi con Al Bano

Il cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso sono uniti da più di venti anni. In questo arco di tempo non sono mancate discussioni, incomprensioni e soprattutto la presenza di terza persone che ha complicato il loro rapporto. Mesi fa si è parlato addirittura di crisi e di separazione.

Ovviamente, la notizia ha fatto il giro di tutti i giornali e quotidiani, senza però trovare mai conferma. A parlare oggi è la stessa show girl leccese, che ha messo in chiaro alcune cose svelando anche dettagli mai detti fino ad oggi.

Loredana Lecciso parla della crisi superata con Al Bano

Loredana Lecciso in una recente intervista non ha nascosto di aver passato un brutto momento con Al Bano. La coppia si stava allontanando e non di certo per colpa sua. Ricordiamo che la show girl e l’artista pugliese hanno insieme due figli, ormai maggiorenni.

Loredana non ha nascosto il periodo buio che si è presentato prima della pandemia da Covid. Fortunatamente però tutto è passato. “Ora tra noi regna una bella armonia. L’abbiamo conquistata. Per quanto riguarda la vita pubblica, non importa, si possono inventare triangoli, quadrilateri e tutto ciò che vogliono. Ma nel privato ho eretto un muro a difesa di noi due e da quel momento è andato sempre tutto per il meglio”.

Continuando l’intervista Loredana ha spiegato ancora di aver lottato tanto per riconquistare Al Bano e per evitare la separazione. La show girl ha ammesso che quando stavano da soli tutto filava liscio, c’era equilibrio, serenità e passione. I problemi arrivavano sempre quando altri si mettevano in mezzo. La giornalista non ha specificato d chi si tratta ma molto probabilmente farà riferimento ai figli di Carrisi e alla sua ex moglie, che come tutti sanno non corre buon sangue.

