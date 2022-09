Sonia Bruganelli “Io e Paolo viviamo separati”: è davvero finita con Bonolis?

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis andranno a vivere in due case diverse

Cosa sta accadendo all’amatissima coppia formata da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? C’è aria di crisi tra i due? A quanto pare sembra proprio di no, anzi i due avrebbero deciso di vivere separati solo per mantenere la propria privacy.

Sonia Bruganelli si trasferisce in un’altra casa “lontana” da Paolo

In una recente intervista Sonia aveva fatto sapere che lei e Paolo hanno sempre dormito in camere separate come segno di civiltà. Ora, però, lei e il marito hanno deciso addirittura di dormire in due case diverse ma comunicanti tra loro.

Un cambiamento, questo, che coinvolgerà le due figlie Adele e Silvia. Una seguirà la madre, l’altra continuerà a vivere nella casa con papà Paolo. Ma perché?

La Bruganelli ha fatto sapere ancora che lei e il marito sono sempre una coppia molto innamorata e proprio questo stare separati li aiuterà a stare insieme per sempre. Una decisione particolare e alquanto bizzarra si può dire.

La moglie di Bonolis pronta per il reality

Anche quest’anno Sonia Bruganelli vestirà i panni di opinionista per Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. La moglie di Bonolis si è detta già pronta per la sua avventura, con la giusta grinta e il giusto entusiasmo. Questa volta, al suo fianco non ci sarà Adriana Volpe, ma Orietta Berti. Ed sembra che sia proprio questo il motivo che l’ha spinta a tornare a commentare il GF Vip. “Ora è diverso. Sarò con Orietta Berti: l’ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me”.

Un ottima opinione la tiene anche di Signorini. La Bruganelli ha spiegato che i due hanno legato molto soprattutto dopo il litigio avuto in diretta. “Ha una fragilità nascosta dall’essere eccentrico, sembra spietato, ma è un tenerone”. Infine, ricordando la sua carriera, Sonia ha ammesso con sincerità di non essersi piaciuta a La Fattoria di Paola Perego. Anche in quell’occasione è stata opinionista ma la poca esperienza non le hanno dato la giusta credibilità. Aggiungendo poi che trai concorrenti c’erano dei personaggi “intoccabili”.