Wanda Nara e Icardi imputati per tratta di persone: “Abbiamo gli audio!”

Piovono accuse pensatissime per la famosa coppia dello show-bitz: scattano le denunce

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a far discutere e a scatenare polemiche. La coppia più social del calcio internazionale, alle prese con una presunta crisi coniugale su cui ancora non si hanno notizie certe in queste ultime ore è piombata in un nuovo scandalo. I due sono stati denunciati con pesanti accuse: si parla addirittura di traffico delle persone. Andiamo a vedere cosa sta accadendo.

Icardi e Wanda sarebbero vicini al divorzio

Sembra che i problemi per Wanda Nara e Mauro Icardi non sono affatto finiti. Tutto è partito da accuse da parte della loro domestica dove aveva diffuso la notizia di una crisi matrimoniale tra i due.

La donna, aveva ammesso di aver ricevuto addirittura un addio da parte della show girl dove lamentava i problemi con il consorte e l’imminente divorzio.

Ma la querelle di gossip ha ben presto lasciato spazio a una vicenda che potrebbe avere conseguenze ancora più gravi. La signora Cisnero, questo il nome della donna li ha denunciati per abbandono.

La coppia accusata di tratta di persone

Stando alle dichiarazioni di Carmen Cisnero, Wanda e Mauro l’avrebbero abbandonata in una casa di Milano di proprietà della coppia, senza però darle nessun sostentamento. A tali accuse sia la show girl che il noto calciatore non erano rimasti affatto in silenzio. Anzi tramite avvocato avevano fatto sapere che la loro domestica è sempre stata trattata con i fiocchi.

Ma nelle ultime ore, a queste accuse se ne è aggiunta ancora un’altra che potrebbe far tremare la coppia. I due dovranno comparire nel tribunale penale n. 10 di Comodoro Py e che nei loro confronti sarà avviata un’azione penale. L’udienza è stata già fissata, fa sapere il legale della Cisnero.

Diversamente, invece, è la versione degli avvocati di Icardi e la Nara che confermano: “Abbiamo gli audio in cui molte persone vicine a Wanda Nara invitano Carmen a denunciarla. Quando il processo avrà luogo sono sicuro che si capirà chi è dalla parte della ragione e chi no“. Cosa succederà adesso?