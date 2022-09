Soraia Allam operata per un problema di salute: cosa è successo e come sta (FOTO)

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soraia Allam, ha dato luogo ad un botta e risposta con i fan di Instagram in cui ha svelato di essere stata operata. La giovane ha ammesso di aver avuto un problema di salute per cui è stato necessario ricorrere ad un intervento.

Prima d’ora non aveva mai toccato la questione, pertanto, i fan sono stati molto interessati a scoprire cosa fosse accaduto. La ragazza, però, ha parlato anche di altro, come ad esempio del matrimonio con Luca Salatino e non solo. Vediamo tutto nel dettaglio.

Ecco perché Soraia Allam è stata operata

Soraia Allam ha chiacchierato un po’ con i suoi fan rispondendo alle loro domande e nel farlo ha ammesso di essere stata operata. Un utente le ha chiesto se avesse ritoccato il naso. La ragazza ha risposto in maniera affermativa, ma ha precisato di essere ricorsa alla chirurgia per questioni di salute. Soraia ha ammesso di non averlo fatto per estetica, ma a causa dei turbinati. Trovandosi sotto i ferri, poi, ha deciso anche di correggere una piccola gobbetta che aveva sulla parte superiore della cavità nasale.

Grazie a questa operazione, la giovane è riuscita a risolvere questo suo problema di salute che la stava tormentando da molto tempo. Adesso, infatti, sta alla grande e non ha più alcun fastidio. Nel corso del botta e risposta, poi, la compagna di Luca ha svelato anche alcuni retroscena sul suo rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Luca e Soraia si sposano? Le altre confessioni della giovane

Moltissimi sono i fan che seguono Soraia Allam e Luca Salatino. Un utente, allora, ha chiesto alla giovane se i due avessero intenzione di sposarsi. La ragazza ha risposto che sarà lieta di diventare la moglie di Luca, ma questo accadrà solamente dopo una proposta di matrimonio ufficiale da parte del ragazzo. In seguito, poi, ha parlato anche della faccenda inerente i figli.

A tal proposito, ha detto che vorrebbe averne, tuttavia, questo accadrà solamente nel momento in cui si renderà conto di poter garantire loro una vita serena e agiata e non fargli mancare nulla. Soraia, poi, ha svelato anche dei retroscena sulla sua famiglia. Nello specifico ha parlato dei divorzio dei suoi genitori, il quale le ha causato molto dolore e tante sofferenze. Ancora oggi, infatti, il suo rapporto con il papà e la mamma è a tratti.