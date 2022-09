Rivelato il titolo dell’episodio di Doctor Who di Jodie Whittaker

Dopo mesi passati a tenerlo segreto gelosamente custodito, il titolo del prossimo Doctor Who Centenary Special è stato finalmente rivelato ai fan

Il titolo del Doctor Who Centenary Special è stato finalmente svelato. L’era attuale di Doctor Who è stata notata per la sua segretezza, con il marketing che nasconde deliberatamente il più possibile per evitare potenziali spoiler. Il prossimo Centenary Special di Doctor Who , pubblicato come parte delle celebrazioni del centenario della BBC, è un classico esempio calzante.

Un primo trailer speciale del Centenario di Doctor Who , pubblicato subito dopo l’ultimo speciale, “La leggenda dei diavoli marini . profezia emessa dall’avatar del Tempo stesso in Doctor Who: Flux. Torneranno due compagni dell’era classica: Ace di Sophie Aldred e Tegan Jovanka di Janet Fielding.

La cosa più eccitante di tutte, questa è una storia di rigenerazione, poiché il tempo di Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Dottore volge al termine. Le rigenerazioni sono sempre agrodolci, poiché i fan salutano il Dottore di cui hanno goduto le avventure per anni mentre guardano al futuro. C’è stato silenzio radiofonico dalla BBC sullo Speciale del Centenario da Pasqua, con anche il titolo dell’episodio considerato un segreto gelosamente custodito.

Ora, Doctor Who Magazine #582, rilasciato oggi agli abbonati, conferma finalmente il titolo ufficiale: ” The Power of the Doctor “. Il titolo è un’ovvia allusione alla capacità del Dottore di rigenerarsi, che l’era Chibnall ha ridefinito come un’abilità che possiede in misura illimitata, con i Signori del Tempo che duplicano il suo potere dopo sostanziali sperimentazioni piuttosto che condividerlo. Segue lo schema dei precedenti speciali pubblicati sotto Steven Moffat, come ” The Day of the Doctor “, lo speciale per il 50° anniversario di Doctor Who pubblicato nel 2013.

In verità, il titolo dello Speciale del Centenario di Doctor Who sembra un po’ stereotipato. Tuttavia, si spera che significhi l’ambizione dello showrunner Chris Chibnall di realizzare un episodio sulla scala dello speciale del 50° anniversario, uno che definirà lo spettacolo per gli anni a venire. Il mandato di Chibnall come showrunner è stato divisivo, ma si spera che finisca con una nota alta. Certamente il potenziale c’è, con nemici di ritorno come il Maestro, i Dalek e i Cybermen, oltre ai compagni dell’era classica.

A prima vista, il titolo dell’episodio ” Il potere del dottore ” sembra semplicemente riferirsi all’imminente rigenerazione di Whittaker. Potrebbe essere molto più significativo, tuttavia, semplicemente perché il Maestro è uno dei pochi a sapere che il Dottore è in realtà il Bambino Senza Tempo, ed è del tutto possibile che abbia escogitato un modo per aspirare e armare l’energia di rigenerazione illimitata del suo corpo processi.

La nuova versione del Maestro di Dhawan è stata universalmente elogiata come un’entusiasmante incarnazione della nemesi del Dottore, quindi lo scontro sarà sicuramente epico. Si spera che non passerà molto tempo prima che la BBC pubblichi un nuovo trailer per il Doctor Who Centenary Special, ” The Power of the Doctor,” per mostrare di più sull’incontro finale tra il Dottore di Whittaker e il Maestro di Dhawan.