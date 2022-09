Il Paradiso delle signore spoiler 20 settembre: Matilde e Vittorio si incontrano, Adelaide confessa

Gli spoiler della puntata numero 7 Paradiso delle signore del 20 settembre, rivelano che Gemma sarà molto provata dopo lo scontro avuto con Stefania. Per lei, però, potrebbe aprirsi un’opportunità davvero interessante.

Vittorio e Matilde, invece, si incontreranno di nuovo e stavolta giungerà il tempo di presentazioni ufficiali. Adelaide, dal canto suo, si vedrà costretta a confessare tutta la verità a suo nipote Marco.

Nuova opportunità per Gemma al Paradiso delle signore?

Nel corso della puntata del 20 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Gemma confesserà a d Ezio e Veronica lo spiacevole incontro avuto con Stefania la sera prima. La sorellastra ha deciso di accogliere le scuse della ragazza, tuttavia, non ha potuto fare a meno di mostrarsi piuttosto fredda e la cosa ha ferito molto Gemma. Intanto, Roberto verrà a sapere che la ragazza è alla ricerca di un lavoro.

Così il protagonista deciderà di parlarne con Vittorio allo scopo di prendere in considerazione l’ipotesi di reintegrarla al Paradiso. Prima di farlo, però, Roberto deciderà di avviare una votazione tra le veneri. Spetterà a loro, dunque, il compito di decidere le sorti della giovane. Marcello, nel frattempo, ritornerà dalla Svizzera. Al suo ritorno mostrerà subito di essere un uomo del tutto diverso, tuttavia, quello che prova per Ludovica non è affatto cambiato.

Spoiler 20 settembre: un incontro e una bugia

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 20 settembre del Paradiso delle signore, vedremo anche che Adelaide deciderà di farsi coraggio e di confessare tutto a Marco. La contessa, così, ammetterà con il nipote di essere stata lei ad ostacolare l’uscita temporanea di prigione di Gloria. Il ragazzo, chiaramente, non prenderà affatto di buon grado questa confessione.

Umberto, dal canto suo, racconterà una bugia a Flora. Il commendatore è riuscito grazie alle minacce a tenere sotto scacco l’adirata cognata. Il protagonista, però, deciderà di non essere del tutto onesto con la sua donna, in modo da non far emergere questo oscuro lato di sé. Nello specifico, infatti, non le dirà quale sia stato il modo adoperato per tenere sotto scacco la contessa. Al grande magazzino, poi, ci sarà un incontro molto importante. Vittorio, infatti, si troverà faccia a faccia con Matilde nuovamente. Stavolta, però, i due si troveranno a dover dare luogo a delle presentazioni ufficiali.