Gemma Galgani in lacrime, Uomini e Donne: dice addio a Maria?

Nelle ultime settimane Gemma Galgani è stata impegnata a registrare la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. La sua presenza – confermata da tempo e svelata da Lorenzo Pugnaloni – ha messo a tacere ancora una volta i rumors e le indiscrezioni che l’hanno portata all’uscita dallo show.

In effetti, si dice che stia salutando da tempo il programma di appuntamenti di Canale Cinque. Ma anche se c’erano volte in cui sembrava quasi del tutto certo, era sempre negato dalla sua presenza.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni al riguardo, l’addio della Principessa Suprema non dipende da lei, ma dalla decisione della produzione del programma. Ma qual è la situazione adesso? Si parla ancora di Gemma Galgani che dice addio a uomini e donne? O la sua esistenza è confermata per un lungo periodo di tempo? Scopriamolo insieme.

Gemma Galgani dirà addio al programma?

Anche in questa nuova versione di Uomini e Donne Gemma Galgani è stata la protagonista assoluta sin dal primo episodio. Secondo i progressi annunciati da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Menedonneclassico, oltre, la Dama del Trono ha eliminato un nuovo corteggiatore ed è uscita con uno/due.

Il primo cavaliere che uscì si chiamava Didier: i due si scambiarono anche un bacio all’aria aperta. Gesti che ci fanno pensare – al momento – la conoscenza può andare avanti e chissà, magari dopo, si trasformerà in qualcosa di più serio. Tuttavia, il corteggiatore ha deciso di interrompere la conoscenza dopo la data. Quanto al nuovo corteggiatore che è sceso al piano di sotto per fare la proposta, Gemma ha accettato di incontrarlo e di uscire con lui. Ma il progresso attuale si ferma qui.

Con tutte queste notizie, e tutto ciò che potrebbe accadere nel corso di questa uscita d’ora in poi, l’idea che Gargani possa dire addio al dating show di Canale Cinque sembra fuori portata. Tuttavia, i dubbi sono sempre dietro l’angolo, anche se i fan vorrebbero che quel momento arrivasse il più tardi possibile. Oppure non verrebbe mai, se non fosse per il fatto che ha scelto di uscire con le persone giuste.