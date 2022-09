Il Paradiso delle signore trama 21 settembre: colpo di testa di Gemma

La trama della puntata del 21 settembre del Paradiso delle signore rivela che Gemma darà luogo ad un colpo di testa. Roberto ha proposto a Vittorio di integrare nuovamente la ragazza tra le veneri del grande magazzino e Conti ha accettato. Ma le cose andranno per il verso giusto? Naturalmente non mancheranno degli intoppi.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Adelaide si libererà del ricatto di Umberto. Quest’ultimo, dunque, sembrerà non avere più armi per tenere sotto scatto la vendicativa contessa. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Il colpo di testa di Gemma al Paradiso delle signore

Mercoledì 21 settembre andrà in onda l’episodio numero 8 del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che le veneri si saranno pronunciate in maniera positiva in merito al reintegro di Gemma. Una volta appurata la faccenda, allora, Conti informerà la ragazza della lieta novella. Quest’ultima, però, darà luogo ad un colpo di testa inaspettato. Nello specifico, infatti, la ragazza ringrazierà per la splendida possibilità che le è stata offerta, tuttavia, ammetterà di aver ricevuto un’altra proposta di lavoro.

Nel momento in cui la giovane farà questa confessione, però, Ezio mostrerà dei sospetti. L’uomo, infatti, indagherà sulla faccenda e si renderà conto del fatto che quella raccontata dalla giovane, in realtà, è solamente una bugia. Proprio per tale motivo, le parlerà e proverà in tutti i modi a convincerla a cambiare idea. Dopo aver dibattuto approfonditamente con il suo patrigno, dunque, la ragazza cambierà idea e deciderà di accettare l’incarico che le è stato gentilmente offerto.

Trama 21 settembre: la strategia di Adelaide

Nella puntata del 21 settembre del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Vittorio e Matilde avranno un appuntamento. La donna, però, non si presenterà, lasciando Conti a mani vuote. Naturalmente, il direttore dello shopping center non potrà fare a meno che mostrarsi piuttosto deluso da quanto accaduto.

Adelaide, invece, stanca del ricatto di Umberto, ha confessato a Marco di essere stata lei ad ostacolare la presenza di Gloria alla festa di fidanzamento tra il ragazzo e la sua futura moglie Stefania. Umberto scoprirà, dunque, che sua cognata si è liberata di questo peso e capirà di non avere più armi per metterla con le spalle al muro. Il suo ricatto, dunque, verrà meno. Nel frattempo, vedremo che Marco sarà molto combattuto. Dopo aver appreso dalla zia ciò che è accaduto realmente, infatti, il giovane non saprà se dire tutto alla sua compagna oppure no.