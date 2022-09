Lutto per Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo: “Non riesco a smettere di piangere” (FOTO)

21Momento estremamente doloroso per Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, che hanno subito un grave lutto. I due hanno dato l’annuncio in queste ore e si sono detti profondamente addolorati.

Come se non bastasse tutto quello che stanno vivendo dal punto di vista sentimen20tale, i due si sono trovati a fare i conti anche con un altro problema decisamente importante. La loro cagnolina Mia, infatti, è deceduta.

Eugenio e Francesca annunciano il lutto

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia stanno facendo parlare molto di sé in questo periodo, ma stavolta sono finiti al centro dell’attenzione per un lutto. La coppia ha appena ufficializzato la rottura, raccontando anche dei retroscena piuttosto compromettenti, e adesso stanno facendo i conti con quest’altro dolore. Ad annunciare il triste evento è stata Francesca, la quale ha pubblicato una foto della sua cagnolina ed ha svelato che, purtroppo, se ne sia andata via.

Successivamente, poi, anche Eugenio ha voluto spendere qualche parola su Instagram per commentare l’accaduto. A tal proposito, il ragazzo ha detto che, come se non bastasse tutto quello che sta affrontando, gli è venuta a mancare anche la sua piccola Mia. Francesca, poi, questa mattina ha voluto dare il buon giorno ai suoi fan ed ha anche speso delle parole per commentare l’accaduto.

Momento difficilissimo per Del Taglia e Colombo

Ieri, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è recata dal veterinario per fare dei controlli alla cagnolina a cui purtroppo era stato diagnosticato un male incurabile. La speranza, però, ha alimentato il cuore di Francesca ed Eugenio che, invece, si sono invece trovati dinanzi un lutto. La Del Taglia ha ammesso di non riuscire a riprendersi e di non fare altro che piangere.

Tra le sue IG Stories, infatti, si è mostrata con gli occhi rossi e gonfi. Successivamente, però, ha detto che deve farsi forza e lo deve fare soprattutto per i suoi figli. Dopo la fine del matrimonio con Eugenio, adesso sono solo loro il suo primo e unico pensiero, pertanto, deve essere forte per loro. Eugenio, invece, non ha commentato ulteriormente. Il ragazzo è tornato a vivere con i suoi genitori, almeno temporaneamente, in quanto ha scoperto che sua moglie l’avesse tradito. Queste, naturalmente, sono state le rivelazioni fatte da lui stesso.