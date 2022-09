Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, strigliata e censura dalla regia

Nella notte i concorrenti del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sono stati rimproverati dal regista e poi censurati. Questo è quello che è successo

La simpatia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini era già evidente nei primi minuti del nuovo Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez, il barbiere, è single e si apre a nuovi amici. Si definisce “innamorato di donne e conquistatrici” nel video di presentazione. Archiviata la sua relazione con un sensale argentino, ora si concentra solo sulla figlia, Luna Marì, per trovare un nuovo partner.

Per Ginevra Lamborghini, la sorella erede bolognese, tradotta da Caramello, le cose sono diverse. A parte la faida familiare che ha ancora lasciato i due con molte perplessità sulla loro relazione inesistente, la ragazza si è detta felice di essere fidanzata e vorrebbe essere il più rispettosa possibile verso coloro che l’aspettano fuori.

I fan degli aspiranti sposini sembrano dover calmare le loro anime, ma a quanto pare non troppo. I due hanno continuato a prendere in giro e scambiarsi battute “calde” che il pubblico non ha ignorato. Ma questa sera hanno raggiunto il loro limite massimo per guidare la direzione per intervenire e garantire un cambio di tono repentino: ecco perché.

Grande Fratello Vip, ripresi e censurati Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

Questa coppia, composta da Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, sembra che possa davvero essere una realtà, non solo una fantasia del pubblico di Alfonso Signorini e del Grande Fratello Vip. Nella puntata finale, infatti, il pubblico si è spesso rivolto ai social per mettere in luce lo sguardo languido e l’intimità tra l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e la sorella di Eletra Lamborghini.

Ieri sera una festa hawaiana sembrava accendere immensamente lo spirito in casa, ei due sono stati i protagonisti di un momento ai margini della censura a cui lo scrittore non poteva lasciarsi andare. Infatti l’ereditiera bolognese, aiutata da una serie di vegetali, ha scherzato più volte alludendo alle caratteristiche fisiche di Spinalbese.

Come se non bastasse, prendeva continuamente in giro il ragazzo con il cibo che portava sempre, e confrontava sempre le parti intime di Antonino, imbarazzante in superficie, ma complice del gioco. La direzione a questo punto, dato il live streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ha dovuto richiamare entrambi i concorrenti per sistemarli. Ha quindi spostato la telecamera nell’altra ala della casa.