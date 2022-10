Marco Bellavia abbandona la casa del Grande Fratello Vip 7, il vero motivo e lo sdegno del pubblico

In queste ore Marco Bellavia ha deciso di lasciare la casa del Gf Vip 7 perché i suoi compagni continuavano ad insultare e criticare il suo comportamento e alcune osservazioni. Questo è ciò che è successo davvero

Da giorni circolano su tutti i social le immagini che vedono Marco Bellavia completamente disorientato e provato dai primi giorni nella casa più seguita d’Italia. Nonostante le attenzioni e i continui flirt di Pamela Prati, l’uomo non è riuscito a nascondere i suoi veri problemi, ma lo ha fatto aprendosi direttamente ad Alfonso Signorini. Alfonso sa benissimo cosa sta passando l’ex star di Bim Bum Bam.

Tuttavia, cerca di essere rispettoso per non offendere la sua privacy e sensibilità. La verità è che c’erano continue molestie, prese in giro e critiche al Bellavia in casa, e lui piangeva molte volte, quasi disperato.

Solo Antonella Fiordelisi e Luca Salatino hanno espresso simpatia e sostegno per lui, e ovviamente Pamela Prati. Peccato non sia bastato, però, e in queste ore è arrivata la notizia che i suoi fan semplicemente non volevano sentire.

Marco Bellavia lascia Gf Vip 7: Il motivo e il disprezzo per il web

“Se ha bisogno lo facciamo uscire”. Così ha detto Alfonso Signorini dopo aver scoperto che Marco Bellavia stava lentamente cedendo il passo al Gf Vip 7. La notizia è arrivata pochi minuti fa, ed è ufficiale: lascia il reality.

In queste ultime ore, sui social più importanti, in tanti si sono mobilitati per far sì che il bullismo nei suoi confronti scompaia e che alcuni suoi coetanei si siano dati una regola e smettano. Tra i più esagerati, ovviamente, c’erano Gegia Antonaci e Giovanni Ciacci.

Quest’ultimo ha accusato l’uomo di essere omofobo e si è scagliato contro il pianto e gli attacchi di panico dei giorni scorsi. A comunicarlo è stata la pagina ufficiale del fratello maggiore vip, ed è stato naturalmente annunciato che il voto televisivo a cui stava partecipando Marco è stato annullato per ovvi motivi, e chi aveva già espresso le proprie opinioni sarebbe stato risarcito.

Non ci resta che attendere la puntata di lunedì prossimo per saperne di più e vedere la reazione di Alfonso Signorini, tra i tanti, uno dei pochi a capire veramente il disagio interiore di Bellavia.