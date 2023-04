Uomini e donne anticipazioni, registrazione 7 aprile 2023: Aurora inchioda Armando, accuse pesantissime. Un corteggiatore lascia il programma

Si è appena registrata una nuova puntata di Uomini e donne e grazie a Lorenzo Pugnaloni possiamo anticipare cosa è successo.

Gli spoiler ci fanno sapere che ci sono stati dei colpi di scena davvero incredibili che hanno messo in seria discussione la presenza di Armando Incarnato nel parterre. Nel dettaglio ad accusarlo ancora una volta ci ha pensato Gianni Sperti e tra di loro ne è nata una forte discussione, ma andiamo a vedere insieme ogni dettaglio.

Uomini e donne, bufera: Armando inchiodato da Aurora e Gianni

Tutto è partito come sempre dal solito comportamento di Armando nei confronti delle dame. Il cavaliere è stato criticato per essere superficiale e di soffermarsi solo sulla bellezza delle donne, dopo aver chiuso anche con la nuova dama. Il suo modo di fare non piace affatto a Gianni Sperti e questo lo ha dichiarato anche nelle ultime puntate.

Questa volta però l’opinionista è stato più preciso portando addirittura delle “prove” per smascherare il bel napoletano. Gianni ha insinuato che Armando ha un manager alle spalle che lo segue e che gli dice tutto ciò che deve fare in puntata. Incarnato ha negato ma i toni si sono alzati sempre di più. Al duro confronto si è unito anche Riccardo Guarnieri che ha appoggiato il pensiero di Gianni.

Uomini e donne anticipazioni: Aurora smaschera Armando, un corteggiatore di Nicole lascia

La bufera su Armando è partita da Aurora che ha portato in studio delle prove contro il napoletano. Dopo il duro confronto tra la Tropea, Incarnato, Riccardo e Gianni, il cavaliere napoletano ha abbandonato lo studio, come suo solito.

Le anticipazioni ci fanno sapere anche novità sul trono classico. Un corteggiatore di Nicole a quanto pare si è eliminato dal programma.. Al momento il suo nome è ancora top secret. Sarà Andrea? Non ci resta altro che attendere altre news.