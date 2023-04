Uomini e donne anticipazioni: bufera su Nicole, spunta un biglietto segreto di Andrea. Un corteggiatore si autoelimina

Nel corso della registrazione del 7 Aprile 202, negli studi di Uomini e donne è accaduto di tutto.

Al centro della bufera la tronista Nicole che sembra aver violato severamente il regolamento, venendo smascherata davanti a tutto lo studio. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli della puntata, che andrà in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Uomini e donne: Andrea lascia un biglietto a Nicole ma viene smascherato

A catturare l’attenzione dello studio sono stati Nicole Santinelli e Andrea Foriglio per via di un biglietto! Durante un ballo il corteggiatore ha lasciato un biglietto alla tronista senza dire nulla, il momento è stato portato al centro grazie a Riccardo Guarnieri che si è accorto di tutto.

Nicole si è giustificata dicendo che non pensava fosse un fatto grave, bensì un gioco. La tronista ha portato in esterna Carlo Alberto con il quale si è baciata, poi anche Cristian Di Carlo con il quale però non è scattato nessun bacio.

Il corteggiatore, tuttavia, si è arrabbiato e non ha voluto vedere neanche l’esterna in studio. Sia per questo che per il caos successo precedentemente tra la tronista e Andrea, ha deciso di AUTOELIMINARSI! Carlo Alberto ha detto che valuterà se rimanere o no e per ora ha bisogno di riflettere.

Aurora porta prove in studio contro Armando

I colpi di scena hanno interessato anche il trono over. Nel mirino è finito Armando Incarnato che è stato smascherato da Aurora. La dama ha portato in studio delle prove contro il cavaliere, ovvero anche lui sembra che abbia dietro un manager che lo consiglia su come muoversi nel programma.

Da qui un putiferio, a prendere la parola anche Gianni e Riccardo , che si sono scagliati duramente contro Incarnato. Alla fine, come suo solito, Armando abbandona il programma.