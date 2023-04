Uomini e Donne spoiler 19 aprile: lite furibonda tra Gemma e Paola

Nella puntata del 19 aprile di Uomini e Donne vedremo che ci sarà un diverbio piuttosto acceso tra Gemma Galgani e Paola. Quest’ultima è finita nel mirino dei gossip già nelle scorse messe in onda per come ha trattato un suo corteggiatore.

Quest’oggi, però, ci sarà uno scontro davvero molto movimentato con la dama torinese. A quanto pare, le due dame si contenderanno lo stesso spasimante e la “guerra” sarà tutt’altro che pacifica. Vediamo nel dettaglio che cosa succederà.

Lite funesta tra Gemma e Paola a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 19 aprile di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani siederà al centro dello studio per raccontare come sia andato il primo approccio con Elio, il cavaliere che ha conosciuto nella registrazione precedente. L’uomo in questione, però, ha detto di essere interessato anche a Paola, pertanto, le due donne si troveranno a competere per lo stesso uomo. Ad un certo punto, però, gli animi diventeranno davvero infuocati.

Gemma e Paola, infatti, daranno luogo ad uno scontro davvero molto acceso. Soprattutto la seconda sarà particolarmente agguerrita in quanto Elio le ha dato buca ad un appuntamento che avevano preso i due per un motivo piuttosto futile Per tale motivo, dunque, le due donne non faranno che stuzzicarsi a vicenda e arriveranno ad avere uno scontro molto acceso per cui sarà necessario l’intervento della conduttrice per placare gli animi.

Spoiler 19 aprile: nascono nuove conoscenze

Il blocco dedicato a questo argomento si protrarrà per quasi tutta la puntata del 19 aprile di Uomini e Donne. Se dovesse esserci tempo, però, si parlerà anche di qualcos’altro. Nel dettaglio, infatti, Maria De Filippi chiederà ad Alessio di sedersi al centro dello studio. Il ragazzo ha chiesto il numero di Rebecca, la dama che era venuta per conoscere Armando. La protagonista, però, ammetterà di non nutrire un forte interesse per il cavaliere.

Anche se esteticamente non rispecchia molto il suo stile, la giovane deciderà di dargli un’altra opportunità. A tal riguardo, dunque, ammetterà di voler continuare con la sua conoscenza. Durante il dibattito, poi, si intrometterà anche Armando, e non mancheranno le discussioni e i momenti estremamente concitati. Presto si parlerà anche di Luca, che nelle scorse puntate non è neppure entrato in studio. Probabilmente, però, di lui si parlerà nella prossima messa in onda.