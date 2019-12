Il Segreto anticipazioni 23-27 dicembre: Dori non ha pietà di Maria

Le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto relative alle puntate dal 23 al 27 dicembre 2019 su Canale 5 si concentrano su due donne, ovvero Dori ed Antolina. Se la Vilches non avrà pietà della sua paziente Maria Castaneda, la Ramos attirerà Isaac con un inganno nei pressi di dirupo.

Il Segreto, trame settimanali: Francisca contro Prudencio

Da non perdere le nuove puntate della soap opera iberica che andrà in onda anche nella settimana natalizia, eccetto il 24, 25 e 26 dicembre 2019. Le anticipazioni raccontano che la Montenegro non lascerà cadere così in fretta la sua voglia di vendicarsi contro Prudencio, che non l’ha aiutata a distruggere Severo Santacruz.

La donna però, dovrà anche fare a meno di Lola, che non è più disposta a stare ai suoi servizi. Lola infatti, per non perdere l’amore di Prudencio, ha deciso di stare dalla sua parte e di essere sempre sincera con lui. Gli spoiler de Il Segreto della prossima settimana, svelano inoltre che Dolores e Hipolito accoglieranno Onesimo, di ritorno dal suo viaggio a Berlino.

Nel frattempo, Raimundo dirà ad Irene di non essere sicuro che dietro gli ultimi tragici avvenimenti che hanno coinvolto tutti gli abitanti della Casona ci sia Fernando. La Campuzano darà ragione all’Ulloa, promettendogli di aiutarlo a proseguire con le indagini.

Il piano di Antolina Ramos

Le anticipazioni de Il Segreto raccontano che Dori non avrà alcuna pietà per la sua paziente Maria. La Vilches, convinta di riuscire a farla guarire, le farà passare le pene dell’inferno. La Castaneda accetterà comunque di soffrire pur di tornare a muovere le gambe. Fernando invece, avrà un buon ascendente sulla strana infermiera, cosa che Maria noterà in più occasioni.

Mauricio si riprende lentamente dopo essere stato costretto a letto per molto tempo per via dello sparo che l’ha ferito. Francisca dirà al suo fedele capomastro di non rivelare che è stato il Leal a ridurlo in quelle condizioni, in quanto ha in mente per lui una crudele punizione.

Infine, nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 23 al 27 dicembre 2019 su Canale 5, vedremo che Antolina, con un breve messaggio, darà un appuntamento ad Isaac. Il Guerrero la dovrà raggiungere nel bosco, vicino ad un dirupo. Matias metterà in guardia il falegname, che tuttavia si recherà con coraggio dalla moglie.