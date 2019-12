Il Segreto trame spagnole: Tomas lascia Marcela, Ignacio teme la rovina

Cosa succederà nelle puntate spagnole de Il Segreto? Il matrimonio di Marcela e Matias sarà molto in crisi. Entrambi intrecceranno relazioni con altre persone, pur sapendo di essere ancora innamorati l’uno dell’altra. Nel frattempo, un personaggio misterioso arriverà a casa dei Los Visos, chi sarà?

Il Segreto spoiler: Marcela e Matias al capolinea

Nelle prossime puntate della soap, Matias e Marcela non vivranno un periodo facile. La Del Molino intreccerà una relazione extraconiugale con Tomas, uno dei nuovi personaggi che si stabiliranno al paesino. Nonostante ciò, Marcela non dimenticherà così facilmente i momenti più romantici della sua relazione con suo marito. Tomas si accorgerà della freddezza della sua amante e preferirà allontanarsi per un po’, così che possa fare chiarezza dentro di sé.

Intanto, Adolfo si avvicinerà ancora di più a Rosa, attratto dall’interesse della giovane per il la letteratura classica. Nel frattempo Marta, ignara di tutto, si preoccuperà per la situazione economica della sua famiglia, decisamente in bilico. La ragazza esorterà suo padre ad essere onesto con lei e di non nasconderle la verità, sebbene spiacevole. A quel punto, come svelano le nuove trame de Il Segreto, l’uomo le dirà che a Puente Viejo sta per arrivare Ramon, il revisore dei conti.

Matias non vuole raccontare la verità a Marcela

Nelle puntate spagnole de Il Segreto, Marta cercherà di trovare una soluzione per risollevare le sorti dell’azienda di famiglia. La giovane penserà che lasciare Puente Viejo per tornare a Bilbao sia una scelta ottimale e solleciterà così suo padre a prendere l’idea in considerazione. Nel frattempo, Carolina e Pablo avranno una discussione. La ragazza vorrebbe rendere ufficiale la loro relazione, ma il giovanissimo fidanzato la fermerà. Marta invece si presenterà in fabbrica per sapere la verità sugli strani movimenti di Urrutia e Pablo.

Anche il comportamento di Matias desterà preoccupazione e rabbia in Marcela. Il Castaneda non risponderà alle domande lecite della moglie e si rifiuterà di raccontarle i dettagli sui mesi trascorsi fuori dalla prigione. Marcela ne sarà delusa e si allontanerà ancora di più dal marito.

Come si evince dalle anticipazioni de Il Segreto, Matias si recherà a casa di Urrutia e qui si troverà faccia a faccia con Alicia, la donna con la quale condividerà una relazione clandestina. I due preferiranno concentrarsi sull’obiettivo comune di guidare le sommosse degli anarchici.

Adolfo e Rosa romantici e innamorati

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, la relazione tra Adolfo e Rosa crescerà di giorno in giorno. Non sarà così roseo il rapporto tra Marcela e Matias, alle prese con le gelosie dei rispettivi amanti. Tomas, in particolare, sarà molto geloso del Castaneda, tornato da poco a Puente Viejo. Non vedendo altra soluzione, il ragazzo mediterà di lasciare Marcela, accettando il fatto che sia una donna sposata.