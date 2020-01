Alena Kravchenko è la vera Rapunzel, non taglia i capelli da……(FOTO)

Ucraina e con capelli lunghi 1 metro e 80 ecco chi è Alena Kravchenko, la vera Rapunzel!

Bellissima e affascinante, Alena Kravchenko diventerà senz’altro la beniamina delle bambine di tutto il mondo. Ucraina, la vera Rapunzel ha 34 anni e capelli lunghi 1,80 metri. L’attrice non li taglia da quando era piccolissima, aveva infatti 5 anni l’ultima volta che li ha tagliati.

I suoi lunghissimi capelli la fanno sembrare come se fosse la Rapunzel vera della fiaba. I suoi capelli sono anche più lunghi di lei e portarli a questa lunghezza non è certo stato facile.

La bella Alena ogni giorno posta foto e video che la ritraggono in tutta la sua bellezza e va fiera dei suoi capelli, che la avvolgono per intero. Le sue foto in pochissimo tempo hanno fatto il giro del web e tutto hanno potuto notare quanto è bella e la meraviglia dei suoi capelli.

Alena Kravchenko denominata Rapunzel per la sua lunga chioma

Gli scatti che ritraggono Alena Kravchenko in poco tempo sono diventati virali e subito le è stato dato Rapunzel come appellativo. La bella ucraina somiglia proprio alla protagonista della favola, ma contrariamente a quest’ultima è reale.

Tuttavia, non è semplice mantenere sempre belli e splendenti i capelli. Infatti, Alena segue degli accorgimenti per mantenerli sani e non danneggiarli. Prima di tutto è bene sottolineare che non va dal parrucchiere ma provvede lei stessa a badare alla sua chioma. Inoltre, non utilizza piastre e phon perché potrebbero sfibrare i capelli e disidratarli. Ma come fa quindi Alena per avere capelli così belli, forti e sani?

Alena svela quali accorgimenti segue per i capelli

Alena Kravchenko ha rivelato alcuni segreti che le consentono di avere sempre una chioma bella e splendente. Non li lava tutti i giorni e si prende cura di loro grazie all’utilizzo di prodotti naturali.

Oltre a non asciugare i capelli con il phon, non utilizza piastre o ferri e non li pettina quando sono bagnati. Alena lava i capelli solo luna volta alla settimana e applica maschere naturali e oli nutrienti. A rivelarlo è lei stessa a Dagospia, che ha reso noti i suoi segreti per dare modo a tante altre di seguirli.

La bella Alena senza dubbio piacerà alle bambine e anche loro potranno avere capelli bellissimi seguendo i suoi consigli. Ma in futuro la bella ucraina potrà dare un taglio alla sua splendida chioma? Vedremo come finirà!