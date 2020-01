L’Eredità, Flavio Insinna è davvero fidanzato con Adriana? Il clamoroso dubbio [FOTO]

Il successo con L’Eredità e il teatro

Da un paio d’anni Flavio Insinna sta vivendo un periodo d’oro per quanto riguarda il suo suo lavoro. Infatti, oltre al teatro, il noto attore romano è alla guida de L’Eredità, il popolare game show del preserale di Rai Uno.

L’artista è molto amato dal pubblico anche se in tanti non dimenticano quello che è successo anni fa dietro le quinte di Affari Tuoi. Per quanto riguarda la sua vita privata, Insinna dovrebbe essere fidanzato con Adriana Riccio.

Una relazione sentimentale che lo stesso Flavio tiene lontana dai riflettori e dal gossip. Infatti il diretto interessato da un paio d’anni sui social non condivide nessuna foto insieme alla sua dolce metà. Per questo motivo ad alcuni è sorto qualche dubbio.

Flavio Insinna fidanzato con Adriana Riccio?

A quanto pare Flavio Insinna ed Adriana Riccio si sono conosciuti ad Affari Tuoi, il quiz tv che l’attore romano ha condotto su Rai Uno per diverse stagioni. In quell’occasione la donna partecipò come concorrente e riuscì a portarsi a casa ben 36 mila euro.

Successivamente si diffuse la notizia del fidanzamento tra quest’ultima e il padrone di casa del gioco coi pacchi. A quel punto al giornalista Alberto Dandolo venne un dubbio e lo rese pubblico sui giornali in cui lavora. Secondo l’uomo il fidanzamento tra Insinna e la Ricci potrebbe essere solo una messa in scena di qualche addetto stampa che sta cercato di riabilitare la posizione dell’attore dopo la vicenda Affari Tuoi.

Ricordiamo, infatti che il popolare tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia lo aveva smascherato facendo vedere dei fuori onda dove maltrattava verbalmente dei concorrenti in gara. (Continua dopo la foto)

Il dubbio di Alberto Dandolo

Tuttavia, a distanza di tempo la relazione sentimentale tra Flavio Insinna ed Adriana Riccio continua. Una storia che è giunta dopo che il conduttore de L’Eredità ha interrotto il flirt con Mariagrazia Dragani con la quale doveva convolare a nozze nel 2016.

Stando alle dichiarazioni dell’attore capitolino, il matrimonio con l’attuale fidanzata può aspettare, anche se potrebbe lasciare tutti di stucco sposandosi di nascosto. Ricordiamo che il siciliano è molto riservato per quanto riguarda il suo privato e di certo lo sarà anche su un possibile sì davanti ad un altare.