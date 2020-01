Soleil Sorge ha replicato alle dichiarazioni di Luca Onestini: ecco le sue parole

Soleil Sorge ha replicato sui social alle dichiarazioni di Luca Onestini durante l’intervista a Rivelo, programma di Real Time.

Luca Onestini: le dichiarazioni su Soleil Sorge

Luca Onestini ha intrapreso il percorso a Uomini e Donne un paio di anni fa prima come corteggiatore e poi come tronista. Dal programma di Maria De Filippi è uscito fidanzato con Soleil Sorge, tra le polemiche e le critiche del pubblico, che preferiva a lei Giulia Latini. Infatti, la loro storia non durò molto.

Scelto per partecipare al Grande Fratello Vip, Luca dentro la Casa ha scoperto del tradimento di Soleil. Quest’ultima ha iniziato una relazione con Marco Cartasegna (compagno di trono di Luca a Uomini e Donne) e poi gli ha scritto una lettera per lasciarlo.

Ospite a Rivelo, programma di Real Time condotto da Lorella Boccia, Luca Onestini ha parlato di Uomini e Donne e di Soleil. L’ex tronista ha detto di essersi trovato molto bene nel programma di Maria De Filippi, ma quello che è successo dopo con la sua scelta ha rovinato il ricordo. Luca ha parlato di Soleil come un “ricordo non bello” ironizzando sul fatto che lei avesse iniziato una relazione con il suo “rivale” di trono.

Luca, dopo essere stato lasciato in diretta, non ha abbandonato il reality perché secondo lui non c’era bisogno di nessun confronto. Lui e Soleil non si sono più visti né sentiti.

La replica di Soleil

Soleil, dopo Uomini e Donne e il gossip sempre attento ai suoi spostamenti, ha partecipato all’Isola dei Famosi dove ha collezionato altre critiche per il suo comportamento sempre sopra le righe e molto arrogante. In quell’occasione ha iniziato una relazione con Jeremias Rodríguez. Poi ha anche partecipato a Pechino Express.

Soleil, se avete imparato a conoscerla almeno un po’ durante le sue esperienze televisive, non poteva rimanere in silenzio di fronte alle ultime dichiarazioni di Luca Onestini. Infatti, dalle sue storie di Instagram sono apparse immediatamente alcune parole che sembrano essere indirizzate proprio al suo ex fidanzato.

Eccole: “Parlano, ancora parlano. Ma cavalcare vecchie selle non ti farà vincere nuove battaglie. Vai avanti, grato, in silenzio. Come le vere signore.“. Che cosa ne pensate del messaggio di Soleil?