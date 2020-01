Grande Fratello Vip 4: nota attrice ha ‘soffiato’ la compagna a concorrente

Grande Fratello Vip 4: una concorrente è stata a lungo la fidanzata di Imma Battaglia, finché quest’ultima non ha conosciuto Eva Grimaldi

Grande Fratello Vip 4. Nella cronaca rosa o comunque inerente allo spettacolo non si fa altro (o quasi) che parlare del reality show, al via su Canale 5 il prossimo mercoledì 8 gennaio 2020. Sorprendentemente gli autori hanno promosso Alfonso Signorini a conduttore, lasciando il ruolo di opinionisti allo ‘strano duo’ formato da Pupo e Wanda Nara.

Già ci immaginiamo il clima incandescente nello studio del Grande Fratello Vip 4, tra gli abiti super-seducenti della prosperosa showgirl argentina e l’artista toscano con la battuta sempre pronta. Tuttavia, i protagonisti principali sono, al solito, gli ingressi nella Casa più spiata d’Italia.

Solo vip certificati

A Piero Chiambretti lo aveva anticipato il futuro presentatore: avrebbero varcato la famigerata porta rossa solo veri volti noti. Niente presunte star nate sul web, e perlopiù sconosciute al grande pubblico. Gli ingressi comunicati del Grande Fratello Vip 4 seguono questo filone di pensiero, forse anche un po’ troppo, almeno secondo parte degli utenti intervenuti in rete.

In particolare, il nome di Fabio Testi ha alimentato feroci discussioni: è davvero il GF oppure è un ospizio? Le battute che circolano lasciano trapelare una generale insoddisfazione, sebbene qualcuno accolga con favore la scomparsa dei cosiddetti ex tronisti falliti, in stile Francesco Monte.

Diversamente da altri papabili nomi già preannunciati, mai si erano lette indiscrezioni su presunte trattative per portare Licia Nunez nello show. A dispetto del cognome spagnoleggiante, la donna è in realtà una pugliese doc (nel registro dell’anagrafe compare come Lucia del Curatolo) e i telespettatori l’hanno vista in varie soap-opera nostrane quali Vivere, Incantesimo e Le Tre Rose di Eva.

Grande Fratello Vip 4: amore al femminile

Dal 2004 al 2010 ha avuto un legame sentimentale con Imma Battaglia, spezzato quando quest’ultima ha conosciuto e si è innamorata dell’attuale moglie Eva Grimaldi.

Giustamente l’orientamento sessuale non mette in imbarazzo Licia. In un’uscita pubblica spiegò di aver a lungo amato una donna stupenda, piena di valori e grandi principi. Inoltre, 11 anni fa fu parte della quinta edizione di Ballando con le Stelle.