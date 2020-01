‘Se papà non ci sarà più…’: Caterina Balivo viene ‘rifutata’ dal figlio Guido Alberto, negato un bacio [FOTO]

Caterina Balivo e le vacanze in montagna

Caterina Balivo ha trascorso le feste natalizie all’insegna della famiglia. Infatti insieme al marito Guido Maria Brera e ai loro due figli si sono recati nella baita di montagna.

A testimoniare il tutto è stata la stessa conduttrice napoletana attraverso dei post e Stories su Instagram. Dopo l’arrivo del nuovo anno, però, quest’ultima è tornata nella caotica Roma per riprendere la messa in onda in diretta di Vieni da me.

Ed è stato subito un grande successo, infatti ha raggiunto il 15% di share. C’è da dire, però, che tutto ciò è dovuto all’assenza di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. E a proposito di social, qualche ora fa è stato pubblicato un divertente siparietto che riguarda la Balivo e il figlioletto.

Il botta e risposta col figlio Guido Alberto

Tra le Stories di Instagram condivise da Caterina Balivo ce ne sono alcune in cui si diverte con i propri figli. Nello specifico la conduttrice di Vieni da me è comodamente sdraiata sul divano con il figlioletto, nato dal matrimonio con Guido Maria Brera. A quel punto l’artista partenopea gli ha chiesto di darle un bacio. Il bambino, però, spiazza la madre con un frase che non si sarebbe mai aspettata.

In pratica le ha detto che gliene darà uno solamente il giorno che compirà 70 anni. A quel punto la Balivo lo ha incalzato chiedendogli se anche vecchietta potrà vivere con lui. Quindi il bimbo ha tergiversato un po’ dicendo che in caso c’è suo padre. (Continua dopo la foto)

Caterina Balivo insiste col figlioletto

A quel punto Caterina Balivo si è mostrata un po’ delusa sul suo account Instagram dicendo che non bisogna aspettarsi nulla dai bambini. Ma la padrona di casa di Vieni da me non si è per niente arresa. Infatti ha domandato al figlio se un giorno il padre Guido Maria non ci sarà più lui la rinchiuderà in una casa di riposo.

Ma il piccolo Guido Alberto non ha dato nessuna risposta alla madre che perde un po’ la pazienza. Infatti la napoletana voleva che il consanguineo le dicesse di no e che vivesse con lui. In conclusione l’artista di casa Rai ha sintetizzato il tutto con la seguente didascalia: ‘Non aspettarti niente dai figli’. Ha ragione?