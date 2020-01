Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 4 gennaio: la sfilata e il nuovo amore di Gemma Galgani

Sabato 4 gennaio si è svolta una nuova registrazione del trono over. Le dame e i cavalieri hanno sfilato, Gemma e Anna hanno litigato per un cavaliere. Ecco tutto quello che è successo.

Uomini e Donne, anticipazioni 4 gennaio: la sfilata

Il web era già abbastanza scosso dalle anticipazioni della registrazione del trono over di venerdì 3 gennaio. Infatti, pare che Armando Incarnato sia stato smascherato e che Gianni Sperti abbia trovato le prove di una frequentazione del cavaliere al di fuori del programma. Armando ha lasciato il programma ma qualcosa ci dice che non è finita qui.

Tuttavia, il giorno dopo, sabato 4 gennaio, si è svolta un’altra registrazione del trono over. Dalle anticipazioni che si rincorrono nel web sappiamo che le dame hanno sfilato davanti agli uomini. Poi anche i cavalieri hanno affrontato la passerella e i voti delle donne.

Per il parterre femminile hanno sfilato Pamela, Barbara, Gemma, Veronica, Anna, Roberta e Valentina. Ci sono stati alcuni scontri. Barbara, ad esempio, ha litigato con Mattia, mentre Valentina non ha accettato le critiche alle sue gambe.

Per L’uomo che non deve chiedere mai hanno sfilato Jean Pierre, Mattia, Marcello, Massimiliano, Erik, Enzo e Marco. Alla fine della competizione i vincitori sono stati Pamela per le donne e Massimiliano per gli uomini.

Gemma protagonista della puntata

Anche in questa puntata non sono mancati i momenti in cui Gemma si è resa protagonista. Durante la sfilata Massimiliano ha imitato Richard Gere in Ufficiale Gentiluomo e ha preso in braccio Aurora in modo molto romantico. Gemma si è commossa e Tina ha chiamato il dottore. Per consolarla, Massimiliano ha preso in braccio anche Gemma e lei si è ripresa dalla commozione.

Non solo, ma dalle anticipazioni che sono apparse in rete sembra che Gemma abbia litigato di nuovo con Anna per un cavaliere. Si tratta di Marcello. Gemma pensava che lui le avesse dato l’esclusiva, invece ha visto anche Anna e con entrambe ci sono stati dei baci a stampo.

Gemma, delusa da quanto emerso in studio, si stava mettendo a piangere e Tina ha chiamato di nuovo il dottore. Ovviamente non sono mancate le critiche alla dama di Torino, la quale ha concluso la storia con Juan Luis solamente una settimana fa e si è già consolata tra le braccia di un altro uomo.