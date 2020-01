Alessia Marcuzzi: “Sei ridicola, nemmeno Cristiano Malgioglio”

Alessia Marcuzzi, serie di foto su Instagram, gli hater azzardano un paragone: assomiglierebbe a Cristiano Malgioglio

In compagnia del marito e della piccola Mia, anche Alessia Marcuzzi ha passato le Maldive a Capodanno, dopo essersi rilassata qualche giorno nell’altrettanto splendida Dubai con tutta la famiglia. In uno dei più bei atolli dell’arcipelago sta pubblicando bellissime fotografie, che attestano il desiderio della conduttrice romana di mostrarsi al top della forma.

Tra nuotate in piscina e in mare, bagni di sole, talvolta insieme alla piccola Mia, la Marcuzzi sta continuamente tenendo aggiornati i propri follower. La biondissima non appartiene però al folto gruppo di celebrità recatesi in uno dei più lussuosi resort delle Maldive dove, si dice in cambio di post sui social, hanno beneficiato di una vacanza gratis.

Ma la padrona di casa dell’Isola dei Famosi tagga insistentemente la struttura esclusiva in cui soggiorna, probabilmente avvalsasi di condizioni agevolate, ricambiato dalla promozione sulla sua seguitissima pagina.

Le lamentele dei critici

In tanti accolgono favorevolmente le foto di Alessia Marcuzzi ma qualcuno si lamenta per l’atteggiamento troppo esibizionista. In realtà, varie sono le critiche che vengono avanzate ad Alessia Marcuzzi perché sponsorizzerebbe eccessivamente i marchi indossati.

Un utente le fa notare le migliaia di immagini in bikini. Ok, è attraente, soggiorna alle Maldive, uno scatto quotidiano. Tuttavia, dieci sotto lo stesso costume da angolazioni diverse è da psicopatica.

Qualcuno non le riconosce nemmeno la bellezza fisica, in particolare sulle gambe, non propriamente in linea ai moderni standard di bellezza. Eppure, ha saputo trasformare questa caratteristica in punto di forza e, anziché nasconderle dietro pantaloni o gonne lunghe, le ostenta fiera.

Non godendo di consenso unanime, puntualmente c’è chi scrive commenti impietosi nei confronti di Alessia Marcuzzi. C’è chi si spinge pure oltre, considerando quanto condiviso non appropriato e non adeguato.

Alessia Marcuzzi: accostamento ardito

Gli hater, decisi ad abbattere l’autostima della Marcuzzi, l’hanno perfino paragonata a uno dei personaggi più eccentrici della musica e dello spettacolo, Cristiano Malgioglio. Il riferimento è probabilmente legato all’abitudine dell’istrionico paroliere di vestire abiti vistosi e sgargianti, una delle peculiarità che ha stregato i ragazzi.