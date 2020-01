Naike Rivelli da scandalo: svestita per strada. ‘Il mio anno inizia così’ (FOTO)

Naike Rivelli ancora una volta non ha perso occasione per mostrarsi nuda su social e continuare le polemiche che ultimamente la vedono al centro di numerosi gossip. La figlia di Ornella Muti, infatti, spesso si lascia andare a scatti e video senza veli per lanciare delle provocazioni di qualsiasi genere. Vediamo nei dettagli cosa ha combinato.

Naike Rivelli svestita nel mezzo di un boschetto

Naike Rivelli con i suoi scatti sensuali e molto particolari riesce a ottenere ciò che vuole. In una recente intervista, la 50enne ha spiegato che postando degli scatti totalmente in nudo ha capito che riesce ad attirare di più l’attenzione da parte dei suoi seguaci.

Anche in questo caso, infatti, non si è risparmiata e indossando solo un perizoma rosso e un cappello da strega, si è fatta fotografare nel mezzo di un boschetto. Nel giorno dell’epifania, Naike ha chiesto alla Befana di portare un pò di fortuna, salute, amore e tanti soldi. Continua dopo il post.

Ovviamente lo scatto in questione nel giro di pochi minuti ha ottenuto una marea di like e tantissimi commenti.

Ornella Muti e sua figlia regine di Instagram

Come anticipato in precedenza, non è la prima volta che Naike Rivelli si denuda sui social. La donna attraverso il suo profilo Instagram posta momenti della sua quotidianità ma spesso non perde occasione parlare di politica e non solo. Infatti, la 45enne si scaglia contro alcuni programmi tv per la sua protesta contro lo sfruttamento degli animali, senza evitare frecciatine.

Ormai l’attrice e sua madre Ornella Muti sono diventate delle vere e proprie regine dei social. Entrambe sono seguite da migliaia di utenti e la bacheca virtuale è diventata per loro, lo spazio quotidiano per condividere tutto ciò che pensano.

Di recente, Naike ha accusato pesantemente Heather Parisi di essersi presentata dalla D’Urso con una borsa di molto costosa e di vera pelle di coccodrillo. Ovviamente, anche in questo caso non si è risparmiata, commentando in maniera negativa la decisione della ballerina.