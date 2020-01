Naike Rivelli ‘colpisce’ Barbara D’Urso: tutta nuda sul water e bidè per protesta contro Domenica Rewind [FOTO]

Naike Rivelli contro Barbara D’Urso

Non è la prima volta che Naike Rivelli e la madre Ornella Muti fanno capire di essere contrarie alle trasmissioni che conduce Barbara D’Urso. E pensare che anni fa entrambe spesso sono state ospite della conduttrice napoletana.

Ad esempio, qualche settimana fa la nota attrice prendeva in giro Lady Cologno alzandosi la gonna mentre era seduta su un letto di un lussuoso albergo. Ma per quale motivo tutto questo astio nei confronti di Barbarella? Per la cronaca quest’ultima è rientrata dalla vacanza a Dubai e oggi è ripartito nuovamente Pomeriggio Cinque.

Sembra proprio che alle due non vadano a genio il tipo di televisione che fa, fatta maggiormente di trash. Quindi la Rivelli ha messo in scena una nuova provocazione per colpire Carmelita.

Naike Rivelli e la protesta contro Domenica Rewind

Di recente Naike Rivelli ha condiviso un nuovo post in occasione delle feste natalizie che ormai sono terminate. Una nuova provocazione ai danni di Barbara D’Urso e ai suoi programmi. Ricordiamo che Lady Cologno una settimana prima del Santo Natale ha chiuso Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live dando appuntamento a gennaio.

Tuttavia, il giorno festivo Mediaset ha comunque deciso di mandare in replica Domenica Rewind. A quel punto la figlia di Ornella Muti si è fatta fotografare all’interno del bagno mentre è sdraiata sul water e il bidè. La donna si mostra completamente svestita con addosso solo un striminzito tanga.

Di fronte a lei, un televisore acceso mentre si vede il logo della trasmissione domenicale di Carmelita. A corredo dello scatto una serie di hashtag e frasi contro la messa in onda del programma in questione. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

L’iniziativa di Naike Rivelli è stata apprezzata molto da gran parte dei suoi follower, circa 250 mila sul suo account Instagram. Infatti, gran parte di essi sono stanchi di vedere Barbara D’Urso ovunque, lamentandosi che quest’ultima ha troppe trasmissioni in televisione. Mentre altri seguaci si sono soffermati sulla bellezza fisica della figlia ribelle di Ornella Muti.