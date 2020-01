Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox dell’8 gennaio annuncia interessanti novità per il vostro segno zodiacale. I nativi del Leono devono ancora risolvere qualche problema d’amore e di famiglia. Giornata malinconica per le persone dei Pesci. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo dell’8 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Già da ieri si è registrato un po’ di tensione, questo perché ci sono tante cose da sbrigare e molti di voi si sentono smarriti. Da giovedì le cose andranno un po’ meglio.

Toro – Giornata in calo. Fareste bene a tenervi lontano dalle provocazioni, anche perché potreste essere voi ad agitare le acque. Avete un atteggiamento piuttosto caustico nei confronti di coloro che vi tengono testa.

Gemelli – Siete pronti a stanare qualche ferita del passato. Inoltre, nel weekend avrete Venere favorevole e Luna compiacente, perciò tra venerdì e domenica potrebbe arrivare un’emozione, un incontro.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In primavera, Saturno allenterà la vostra tensione, che sparirà entro fine anno. Molto probabilmente farete quel grande passo che non avete fatto in passato, per la paura di sbagliare. Di solito, fate scelte importanti solo quando siete al limite della sopportazione e magari è quello che sta succedendo adesso.

Leone – State ancora combattendo una crisi d’amore e le discussioni in famiglia non mancano mai. Tenete a freno la lingua, se volete evitare polemiche. Tra la primavera e l’estate coloro che vogliono ottenere un successo dovranno affrontare una prova.

Vergine – Siete delle persone pacifiche e cordiali ma quando qualcuno mette in discussione la vostra buona fede, partite in attacco. In questo mercoledì è importante mantenere la calma, anche se c’è qualcosa che non va in amore. Nei rapporti di lavoro si può discutere per motivi banali.

Previsioni astrologiche di mercoledì 8 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Siete alla ricerca della tranquillità, ma non è facile trovarla. Purtroppo, un giorno va tutto bene e l’altro va male. Ecco perché al momento non avete la tranquillità per pianificare grandi progetti.

Scorpione – Rispetto alle divergenze che avete vissuto nel 2019, questo è un periodo più aperto alle soluzioni. Alcuni devono recuperare forza fisica dopo un fine anno pesante. State alla larga dalle polemiche e tensioni nate negli ultimi tempi. Questa Venere dissonante invita le coppie a rivedere i sentimenti.

Sagittario – In questa giornata è importante non strafare. Le relazioni che state vivendo possono essere quelle giuste ma non c’è la serenità che vorreste. Incontri d’amore favoriti nel fine settimana.

L’oroscopo di Paolo Fox dell’8 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giornata migliore rispetto all’inizio settimana, ma domani ci sarà un lieve calo. Questo è un momento altalenante per il lavoro; prima di aprile non ci saranno scelte importanti. Dopo una chiusura bisogna ricostruire la propria identità e non è facile, poiché ogni volta che un progetto giunge al termine, torna punto e daccapo.

Acquario – Coloro che sono insoddisfatti in amore potrebbero guardarsi intorno. Quando si ha a che fare con una persona stancante, la voglia di esplorare un nuovo orizzonte diventa sempre più forte. Entro venerdì dovete mettere in chiaro ciò che non vi piace.

Pesci – Anche se questa Luna dissonante causa dei ritardi di lavoro, avrete un grande futuro all’orizzonte. Giovedì e venerdì sono due giornate che vi rimettono in pista. La malinconia deve essere debellata.