Armando Incarnato vuota il sacco: “Gianni mi ha cacciato, colpa di una dama contesa!”

Dopo l’assenza di Armando Incarnato nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, si è capito che il cavaliere non fa più parte del parterre. Il motivo, come già spiegato in altre occasioni è Gianni Sperti che pare abbia scoperto la tresca del napoletano.

A quanto pare, l’attore e modello avrebbe una compagna fuori dagli studi televisivi ma l’uomo ha sempre negato. Per ora non sappiamo se abbia deciso di lasciare per sempre il trono over o non sia stato invitato dalla redazione. L’unica cosa cerca è che gli utenti del web sono completamente impazziti. Infatti, poche ore fa sotto un suo post su Instagram, l’ex di Noel oltre a ricevere numerosi consensi è stato riempito d’insulti.

Armando e lo strano post accusatorio

“La verità viene sempre a galla. Ed è una”. Questa è la risposta di Armando Incarnato alle domande dei suoi seguaci e ai continui insulti ricevuti suoi social. Cosa avrà voluto dire con questo messaggio? Di che verità parla? Secondo alcune voci di corridoio, il cavaliere si è sentito ‘cacciato’ via da Gianni Sperti, per gelosia nei confronti di una dama, con cui avrebbe avuto una storia.

Tutti sanno che dopo la fine del suo matrimonio con Paola Barale, il ballerino pugliese non ha avuto altre storie importanti. A dimostrazione di ciò c’è anche il suo profilo social personale dove ogni giorno si limita a postare foto della sua quotidianità. (Continua dopo il post)

Gianni Sperti e Incarnato hanno sofferto per la stessa donna?

A quanto pare, Gianni Sperti sarebbe stato legato per un breve periodo ad una dama di Uomini e Donne, riapparsa di recente. Alcune ore fa Gianni ha pubblicato qualcosa che ha attirato l’attenzione dei seguaci, facendo stizzire anche Armando.

Il ballerino ha postato uno scatto con una strada didascalia:“Quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entrambi, non è mai finito”. Nello foto in questione si vede l’opinionista con lo sguardo serio e che indossa una maglietta nera con una rosa bianca capovolta. Come mai Gianni ha scritto questa frase, per chi sta soffrendo?