Una Vita, trame spagnole: Lucia in ospedale in pessime condizioni

Prosegue l’appuntamento con le notizie di Una Vita, in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica. Stando alle anticipazioni spagnole, sappiamo che Lucia Alvarado avrà un malore in mezzo alla strada, proprio quando incontrerà Telmo. Le condizioni della donna peggioreranno a tal punto da rendere necessario il suo ricovero in ospedale.

Anticipazioni Una Vita: la Alvarado è gravemente malata

Come raccontano gli spoiler della soap, Lucia verrà trattenuta in ospedale. Felipe e Telmo attenderanno al suo capezzale i risultati delle analisi mediche, pregando che siano buone. Il Martinez sarà affranto per la situazione, in quanto non potrà partire con la sua amata e Mateo e rifarsi una nuova vita lontano da Acacias.

Tornato a casa, Felipe informerà i vicini riguardo la gravità della malattia di Lucia. La Alvarado, consapevole di avere ancora pochi giorni, deciderà insieme a Telmo di rivelare a Mateo l’identità di suo padre: non è Eduardo ma il Martinez.

Nel frattempo, il quartierino ricorderà con una messa la morte di Celia e Trini. Sarà anche l’occasione per chiedere un miracolo che possa salvare la povera Lucia. Gli spoiler della soap opera spagnola rivelano inoltre che Telmo prenderà coraggio e rivelerà a tutta Acacias che è il padre di Mateo. Il bimbo sarà contento di non essere il figlio del perfido Eduardo, che non andrà nemmeno a trovare la moglie in ospedale.

Ramon e Felipe si riconciliano

Nelle prossime puntate della soap opera Una Vita, Felipe capirà che Ramon ha agito solo per il suo bene, raccontandogli la verità sulla caduta dal balcone di Celia. I due si riconcilieranno, con grande gioia dei vicini. Ad Acacias inoltre, verrà finalmente risolto l’enigma della Donna del Mistero: a tal proposito, Bellita abbraccerà Cinta, dicendole di essersi tolta un grande peso dal cuore.

Dopo la riconciliazione con Felipe, Ramon lascerà da parte la decisione di lasciare Acacias. Tuttavia, dovrà fare i conti con i dubbi e la perdita di fiducia di Carmen, convinta che il Palacios non possa mai amarla come Trini. Le anticipazioni di Una Vita svelano infatti che Carmen prenderà la sofferta decisione di allontanarsi dal quartierino per sempre.

La donna scriverà una commossa lettera d’addio per Ramon e Fabiana. Il Palacios, una volta letta la missiva, capirà di essere realmente innamorato di Carmen e farà di tutto per fermarla prima che sia troppo tardi. Infine, Acacias dovrà risolvere un altro mistero: Genoveva è scomparsa nel nulla…