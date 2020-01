Eleonora Daniele è incinta. La rivelazione della conduttrice in diretta tv

Eleonora Daniele è una delle conduttrici più seguite e amate della televisione italiana. Ogni giorno con il suo programma Storie Italiane tratta temi di attualità andando ad approfondire alcune notizie di cronaca.

Con i suoi inviati raggiunge i luoghi dove si sono consumate tragedie o delitti per raccontare nel dettaglio e svelare i retroscena delle vicende in questione. Nella sua trasmissione sfilano personaggi del mondo della televisione, del cinema, della musica e dello spettacolo che si raccontano.

Trova sempre la maniera giusta per far rivelare ai suoi ospiti dettagli e particolari che incuriosiscono il telespettatore. Con la sua grinta e il suo sorriso ha conquistato il cuore di migliaia di persone che passano la mattinata in sua compagnia. Proprio al termine della puntata di martedì 7 gennaio ha rivelato al suo pubblico una notizia meravigliosa: è in dolce attesa.

Il matrimonio di Eleonora Daniele

Ad inizio di questa nuova stagione televisiva, durante la prima puntata, Eleonora Daniele aveva raccontato al suo pubblico di essere convolata a nozze. Ad onor del vero i vari ospiti che si sono succeduti le hanno fatto le congratulazioni svelando di fatto quanto accaduto in estate.

Dopo quasi 15 anni di fidanzamento e 4 di convivenza la conduttrice ha detto “si” a Giulio Tassoni, imprenditore romano ma di origini modenesi. La cerimonia si è tenuta sabato 14 settembre a Roma, nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Tra gli invitati, com’è comprensibile, tantissimi vio tra i quali Simona Ventura, Beppe Convertini, Salvo Sottile, Roberto Alessi, Elena Santarelli col marito Bernardo Corradi, Samantha De Grenet, Maria Grazia Cucinotta, Giovanni Malagò e Maurizio Mattioli.

A rendere speciale e unica la celebrazione del matrimonio l’intervento musicale di Al Bano che ha cantato l’Ave Maria durante la cerimonia. Un momento estremamente toccante che ha emozionato non solo gli sposi ma tutti gli invitati.

L’annuncio della gravidanza di Eleonora Daniele

Martedì 7 gennaio è andata in onda, come di consueto, la puntata di Storie Italiane che è tornato in palinsesto dopo la pausa natalizia. Eleonora Daniele ha trattato, ovviamente, alcuni argomenti di cronaca per concludere con il prossimo Festival di Sanremo che sarà condotto da Amadeus.

Nessuno dei centinaia di migliaia di telespettatori collegati su Rai 1 poco prima di mezzogiorno si sarebbe aspettato che la conduttrice condividesse una notizia così importante. Eleonora Daniele ha anche rivelato che si tratta di una bambina.

Il suo volto sorridente e comprensibilmente emozionato, con le lacrime agli occhi, ha toccato il cuore dei suoi fan e non solo. A pochi minuti di distanza sono arrivati gli auguri anche della collega Elisa Isoardi che si è voluta complimentare con la bionda conduttrice ad inizio della puntata de La Prova del Cuoco.