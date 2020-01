Luigi Favoloso avvistato a Milano, Nina Moric è coinvolta? Lei contatta un legale (Foto e video)

L’ex fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso, è scomparso da più di 10 giorni dal suo paese natale di Torre Del Greco, ma ieri pare sia stato avvistato a Milano. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5, infatti, la conduttrice ha parlato dell’argomento ed ha riportato le testimonianze di alcuni passanti.

In queste ore, però, c’è anche un’altra novità che sta movimentando il caso. Nina Moric, infatti, dopo aver alluso al fatto che il suo ex fosse sparito volontariamente, ha deciso di prendere le distanze. La donna si è rivolta ad un avvocato il quale ha pubblicato un comunicato molto eloquente.

Dei passanti hanno avvistato Luigi Favoloso a Milano.

Il primo avvistamento è stato fatto su di un treno che da Torre Del Greco ha raggiunto la stazione di Rogoredo. L’ex di Nina Moric era seduto al suo posto con addosso un giubbotto argentato catarifrangente. La persona in questione ha detto che lo scatto risale al 29 dicembre, giorno nel quale il vip è sparito dalla circolazione.

Ls seconda testimonianza, invece, è stata fornita da un altro telespettatore di Pomeriggio 5 il quale ha dichiarato di aver visto il protagonista camminare in Via Fatebenefratelli zona Brera. Stando a quanto emerso pare che stesse bene e fosse tranquillo. Nel frattempo, però, amici e parenti continuano a non riuscire a mettersi in contatto con lui, per tale ragione, queste piste restano ancora tutte da verificare. (Clicca qui per il video)

Il post di Nina Moric in cui prende le distanze da tutto

Mentre la Polizia sta effettuando le indagini a seguito dell’avvistamento di Luigi Favoloso a Milano, la sua ex Nina Moric ha deciso di dissociarsi da tutta la vicenda. Nel caso specifico, la donna ha coinvolto il suo avvocato, il quale ha chiarito la completa estraneità ai fatti sulla questione della sua cliente. Molte persone, infatti, hanno accusato la modella di essere a conoscenza di informazioni importanti in merito alla scomparsa del suo ex ma, a quanto pare, non è affatto così.

Le sue risultano essere solo supposizioni che, tuttavia, a seguito delle ultime vicende, pare si asterrà dal continuare a fare. Intanto si resta in attesa di ulteriori informazioni in merito al caso più discusso delle ultime ore.