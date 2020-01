Elisa Isoardi dimentica Salvini e ritrova l’amore tra le braccia di Alessandro (Foto)

Le bella Elisa Isoardi conduttrice de La prova del cuoco sembra abbia ritrovato l’amore. Dopo la lunga e chiacchierata storia con Matteo Salvini, finita poco più di un anno fa, la bella Elisa è rimasta single per un po’.

Spesso in televisione ha scherzato su questa situazione, riferendosi al fatto di non avere un compagno al suo fianco, chiara dimostrazione dell’equilibrio interiore che la conduttrice ha trovato.

Ma qualcosa di nuovo bolle in pentola visto che il settimanale Chi ha pubblicato nel numero in uscita proprio oggi una foto che la mostra sorridente e felice abbracciata ad un uomo. Secondo quanto riportato dal giornale diretto da Alfonso Signorini l’uomo in questione si chiama Alessandro e sarebbe un imprenditore molto conosciuto.

La storia tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini

Come detto in precedenza, Elisa Isoardi è stata fidanzata per diverso tempo con il leader della Lega Matteo Salvini. La love story è iniziata nel 2014 ma è rimasta segreta fino al 2016. Per oltre tre anni i due si sono mostrati sorridenti e felici sia sui social che negli appuntamenti mondani ai quali hanno partecipato. Dediche amorose che hanno fatto sognare i fan della presentatrice fino a quando non è stata lei stessa a far sapere al modo che tra di loro l’amore era finito.

Un post pubblicato sul suo profilo instragram nel quale si è limitata a scrivere che ciò che più le mancava non era quello che si erano dati ma quello che avrebbero potuto ancora darsi in futuro. In tutte le interviste lei ha definito Salvini un grande amore senza mai rivelare concretamente i motivi della rottura.

Subito dopo si era parlato di un flirt con Andrea Spano, un uomo che da tempo le stava accanto. La conduttrice ha svelato una vicenda davvero terribile. Andrea è un suo collaboratore e l’ha difesa da uno stalker che per anni l’ha perseguitata. Ora, finalmente, sembra che ci sia un uomo che le abbia fatto ritrovare la felicità, si tratterebbe di Alessandro Di Paolo.

L’amore tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo

Come detto in precedenza, il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto di Elisa Isoardi e Alessando Di Paolo. I due hanno passato insieme le festività natalizie in Piemonte per la precisione a Castelmagno a pochi chilometri dal paese d’origine della presentatrice. Nella foto pubblicata dal giornale diretto da Alfonso Signorini i due appaiono felici e sorridenti.

C’è chi ipotizza ipotizza che la storia d’amore tra la conduttrice e il produttore quarantenne sarebbe iniziata già a Marzo. Probabilmente proprio per proteggere questa relazione dal gossip hanno atteso qualche mese prima di renderla pubblica.