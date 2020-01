Grande Fratello Vip, parla Alfonso Signorini: il ‘disastro’ con gli opinionisti e la scelta di Wanda Nara e Pupo

Alfonso Signorini ha svelato alcuni retroscena sugli opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip poi svela perché ha scelto Pupo e Wanda Nara.

Alfonso Signorini è pronto a partire con la quarta edizione del Grande Fratello Vip e da mesi il giornalista ha preparato un cast di veri famosi. Il conduttore ha voluto creare un programma (essendone anche autore) seguendo la sua anima.

Infatti, Alfonso sul settimanale Chi, ha confessato che era stanco del ruolo di opinionista che ha ricoperto per 9 anni con Alessia Marcuzzi e 3 con Ilary Blasi. Il conduttore ha trovato difficoltà specialmente nella terza edizione del Grande Fratello Vip in cui, secondo lui, non c’erano personalità forti.

In questa nuova edizione Alfonso ha confessato di aver pensato prima agli opinionisti. Non voleva le solite facce e per questo aveva pensato a Giulia De Lellis e Luca Bianchini, ma non solo. Tra le persone contattate per il ruolo di opinionista molti gli hanno detto di sì, ma lui poi non li ha richiamati per dire loro che la scelta sarebbe stata un’altra, ovvero Wanda Nara e Pupo.

Alfonso ha detto che Pupo lo aveva colpito dal suo ruolo come inviato a La Fattoria tanti anni fa, mentre Wanda l’ha seguita a Tiki Taka ma gli sembrava sempre molto trattenuta. Poi, il conduttore ha svelato che è molto affascinato dal marito della Nara, ovvero Mauro Icardi. Gli piacerebbe molto uscire a cena con lui, stanco di trascorrere le serate con Totti quando affiancava Ilary Blasi.

Le opinioni sul cast

Alfonso Signorini sembra essere davvero molto soddisfatto del cast che è riuscito a mettere insieme. La più difficile da convincere è stata Barbara Alberti perché marito e figlio remavano contro. Si dice incuriosito “dalle tre milf” Antonella Elia, Adriana Volpe e Rita Rusic e dall’attrice Licia Nunez, ex di Imma Battaglia.

Non sa che cosa aspettarsi dalla “matta” Clizia Incorvaia, da Paola Di Benedetto, Fernanda Lessa (con una storia molto difficile alle spalle) e Elisa De Panicis. C’è grande curiosità anche nei confronti di Carlotta Maggiorana, ex Miss Italia che è arrivata illibata al matrimonio.

Non solo, Alfonso ha anche commentato gli uomini. Pare che abbia una predilezione per Fabio Testi, che trova un “figo pazzesco” e il suo amico d’infanzia Aristide Malnati. Ha chiamato “senior” Antonio Zequila e Michele Cucuzza, mentre è incuriosito molto da Ivan Gonzalez (che ha avuto un flirt con Valeria Marini) e il modello Andrea Denver. Secondo lui sarà molto interessante scoprire meglio Pago, Paolo Ciavarro e Andrea Montovoli (che ha un passato molto tosto).