Il Segreto trame spagnole: Marcela teme per la sua incolumità

Nella nuova stagione de Il Segreto, che vedrà anche una salto temporale di dieci anni e l’entrata di nuovi personaggi, non mancheranno trame avvincenti. Il paesino sarà in rivolta per le terribili condizioni imposte dal marchese riguardo il lavoro in miniera.

Ad opporsi con tutte le sue forze sarà Matias che, insieme ad Alicia, vorrà trovare una mediazione. Il marchese però non farà nessun passo verso i sottoposti e minaccerà ritorsioni. Marcela avrà molta paura per la sua famiglia, in particolar modo per la piccola Camelia.

Il Segreto: Isabel teme che suo marito possa essere ucciso

Marcela non sarà l’unica ad avere paura. Isabel infatti, è consapevole che suo marito potrebbe essere ucciso dai rivoltosi, se si ostinerà a negare loro migliori condizioni di lavoro. Lo stesso Adolfo temerà per la sua incolumità, spaventato dalla furia degli operai capitanati da Matias ed Alicia.

Nel frattempo, Marcela si allontanerà sempre di più dal marito. Stando alle anticipazioni della soap opera iberica Il Segreto infatti, Matias preferirà occupare il suo tempo ascoltando le richieste degli operai, dimenticandosi di avere una moglie e una figlia. A quel punto, Marcela inizierà a pensare ai momenti di passione avuti con Tomas e desidererà che il giovane torni da lei. Nello stesso tempo, Matias e Alicia diventeranno sempre più intimi, uniti nella lotta e consapevoli di avere gli stessi ideali rivoluzionari.

Rosa evita sua sorella

Le cose non andranno meglio agli altri protagonisti de Il Segreto. Rosa sarà molto gelosa di sua sorella, intimandole di lasciar perdere Adolfo che, secondo il suo parere, non è un ragazzo per bene e adatto a lei. Le due finiranno per litigare per l’ennesima volta. Don Ignacio, poco dopo, renderà felici le sue due figlie, dicendo loro che trascorreranno tutti insieme l’inverno a Puente Viejo.

Senza sapere che Marcela è ancora innamorata di Tomas, Matias avrà un incontro pacifico con lui, ringraziandolo per il suo sostegno nei mesi in cui è stato lontano dalla moglie e dalla piccola Camelia. Successivamente, Mauricio si recherà alla locanda e, osservando Marcela, le domanderà il motivo della sua tristezza.

Marcela gli confiderà di essere delusa dal comportamento di Matias che, da quando è tornato a Puente Viejo, non è più lo stesso. Inoltre, aggiungerà di aver molta paura che qualcuno faccia del male a lei o Camelia per via dei guai in cui il marito si è cacciato. Il Godoy proverà a tranquillizzare la Del Molino, ma senza successo.