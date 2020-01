U&D spoiler trono classico, Daniele Dal Moro è il nuovo tronista: ecco il video presentazione

Oggi, giovedì 9 gennaio, sono state effettuate le registrazioni di una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Tra i vari argomenti trattati, quello che ha generato maggiore scalpore ha riguardato la presentazione del nuovo tronista, che è Daniele Dal Moro.

In questi giorni si era molto parlato di lui e dell’ipotesi che potesse approdare negli studi del talk show di Canale 5. Ebbene, dopo tante indiscrezioni e rumors, la notizia è divenuta ufficiale.

l percorso televisivo di Daniele Dal Moro

Nel corso della registrazione odierna del trono classico di Uomini e Donne è stato presentato il nuovo tronista Daniele Dal Moro. I rumors, dunque, sono stati confermati dal video di presentazione pubblicato sul sito Witty TV. I telespettatori già conoscono il ragazzo per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello.

Ad ogni modo, l’immagine che ne è venuta fuori di lui da quella esperienza non è propriamente edificante. Molti, infatti, lo hanno accusato di non essersi comportato in modo proprio esemplare con la sua ex coinquilina Martina Nasoni. Altri non hanno esitato a dipingerlo come un figlio di papà egocentrico e sicuro di sé. Ebbene, nel corso della sua presentazione, Daniele ha provato a smentire alcuni pregiudizi sul suo conto ed ha rivelato di essere, in realtà, una persona molto sensibile.

Il video di presentazione del nuovo tronista

Il nuovo tronista Daniele Dal Moro ha esordito dicendo di essere un ragazzo sicuramente sicuro di sé, ma allo stesso tempo sensibile, qualità appresa da sua madre. All’età di 17 anni è andato via da casa ed ha cercato una propria indipendenza, nonostante la sua famiglia fosse alquanto benestante.

Suo padre è, infatti, un parlamentare, mentre sua madre si occupa a tempo pieno dell’azienda di famiglia. Ad ogni modo, i suoi genitori non gli hanno mai permesso di adagiarsi sugli allori, dal momento che lo hanno spinto ad andare a lavorare altrove. (Clicca qui per il video completo)

Adesso, infatti, è un imprenditore e si occupa di consulenze finanziarie. Da Uomini e Donne spera di uscire con una ragazza dolce, gentile, buona e che rappresenti un valore aggiunto nella sua vita. Di una donna bella e basta non se ne farebbe nulla. Insomma, le premesse ci sono tutte ma i telespettatori si stanno chiedendo una cosa, che penserà la sua ex Martina Nasoni di tutto questo?