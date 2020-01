Il Segreto, anticipazioni: Francisca sente la mancanza di Raimundo

Nuove avventure nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto. Come svelano le anticipazioni, Francisca inizierà ad essere stanca di essere rinchiusa nella tenuta della marchesa Isabel e sentirà forte la mancanza del suo Raimundo. Nel frattempo, Matias e Alicia avranno molte occasioni di passare del tempo insieme, in quanto saranno impegnati nelle lotte operaie.

Il Segreto: Francisca nostalgica

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Marcela si renderà conto che Matias passa molto tempo lontano dalla locanda e soprattutto in compagnia di Alicia. Questo fatto non le piacerà affatto e chiederà al marito spiegazioni. Le risposte del Castaneda però, saranno piuttosto evasive. Poco dopo, Matias e Alicia si incontreranno con gli operai e i loro rappresentanti, dicendo loro di essere pronti per scioperare.

Alla tenuta della marchesa invece, Francisca avrà modo di parlare con Isabel. La Montenegro le dirà di essere stanca di essere reclusa e di desiderare con ardore di rivedere Raimundo. La marchesa cercherà di tranquillizzarla, ricordandole che ora, il loro obiettivo principale è quello di riacquistare La Casona. Per non fare errori però, dovranno agire con calma.

Manuela scopre che sua sorella incontra clandestinamente un ragazzo

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, Manuela si infurierà quando scoprirà che sua sorella Rosa continua ad incontrare clandestinamente un ragazzo. Tuttavia, Marta le chiederà di tacere. Nel frattempo, Mauricio inizierà a sospettare che Matias sia a capo dei rivoltosi e, in qualità di sindaco, lo convocherà per interrogarlo. Il Castaneda ammetterà il suo coinvolgimento nelle sommosse e il Godoy lo pregherà di agire con attenzione, se vuole evitare di finire nei guai.

Il Marchese, dal canto suo, non avrà alcuna intenzione di accettare le richieste dei minatori, pensando solo al suo rendiconto economico. I suoi figli, preoccupati per eventuali ritorsioni, lo convinceranno a delegare le trattative a Maqueda. Peccato che Matias avrà un’altra riunione con i minatori, che pretenderanno ancora più benefici, certi di avere il coltello dalla parte del manico.

Il buon Castaneda proverà a mediare, ma si scontrerà con la loro ostinazione. Successivamente, il Marchese riceverà una visita inaspettata da Don Ignacio. Che cosa vorrà da lui? Le anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto si chiudono con la preoccupazione di Isabel, certa che lo stato d’animo di Francisca possa spingerla a commettere qualche sciocchezza che potrebbe mandare in fumo i suoi piani.