Il Segreto anticipazioni: Fernando rapisce Raimundo e Irene, poi tende una trappola a Francisca

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto, che andranno in onda in Italia, rivelano che il diabolico piano di Fernando diventerà sempre più intricato. I suoi molteplici crimini, ormai, verranno allo scoperto e Severo, Carmelo e Francisca escogiteranno un modo per sbarazzarsi di lui.

Prima che questo accada, però, il Mesia intuirà le loro intenzioni e giocherà d’anticipo. A tale scopo, infatti, rapirà Raimundo e Irene e tenderà una trappola ai suoi rivali. Il suo intento sarà quello di fare in modo che Carmelo e Severo si macchino dell’omicidio di Rimundo e Irene. Riuscirà nel suo intento?

Il Segreto spoiler: Fernando intuisce il piano dei nemici

La situazione diventa sempre più fitta all’interno della soap opera spagnola di Aurora Guerra. Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate italiane de Il Segreto assisteremo ad un complotto davvero particolare. Severo, Carmelo e Francisca decideranno di unirsi contro Fernando poiché hanno scoperto i suoi crimini. Verrà alla luce, infatti, che è stato lui a causare la morte di Maria Elena e Adela.

Santacruz e Leal, allora, decideranno di ingannare il loro ex complice e lo inviteranno a raggiungere una cascina abbandonata in cui si sarebbe dovuto consumare il delitto di Francisca. Secondo i piani dei due cospiratori, la vittima dovrebbe essere proprio il Mesia. Quest’ultimo, però, ascolterà involontariamente una conversazione tra Irene e Raimundo, i quali proveranno ad impedire che i loro cari facciano una follia. Tale gesto gli costerà molto caro.

Anticipazioni: Raimundo e Irene in serio pericolo

Fernando, infatti, li rapirà e li legherà su di una sedia all’interno dell’abitazione abbandonata. Il perfido e machiavellico personaggio, poi, posizionerà un fucile nella traiettoria dei due nella speranza che Carmelo e Severo vedano l’arma e, credendo di essere sotto tiro, aprano il fuoco. Naturalmente, se questo accadesse, per le due vittime di rapimento sarebbe la fine.

Francisca, però, riuscirà ad evitare il peggio. Le anticipazioni del Segreto rivelano che la donna avrà un’intuizione dopo aver sentito delle strane grida. Per tale ragione, impedirà ai suoi alleate di iniziare a sparare. Una volta entrati nella cascina scopriranno quanto accaduto ma Fernando sarà assente. Al Mesia non resterà altro che scappare da Puente Viejo.