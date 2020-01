Silvia Toffanin, il padre geloso di Pier Silvio Berlusconi: ‘Non mi faceva uscire e…’

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi innamorato più che mai

Il mese scorso Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono stati protagoniste di una vicenda di gossip. Infatti molti giornali e siti hanno riportato la notizia del loro matrimonio in gran segreto.

Stando a quanto scritto dal magazine Nuovo, la storica conduttrice di Verissimo e l’AD e vicepresidente di Mediaset avrebbero detto si dopo oltre 20 anni di fidanzamento e convivenza. Una storia d’amore che è stata suggellata dall’arrivo dei due figli: Lorenzo Mattia, nel 2010, e Sofia Valentina, nel 2015. Ma cosa c’è di vero in tutto questo?

Nessun matrimonio segreto e l’incontro tra Silvia e Pier Silvio

A distanza di qualche giorno la notizia del matrimonio segreto di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi è stato nettamente smentito. Infatti ci ha pensato Alberto Dandolo che, tra le pagine del magazine Oggi ha chiarito la situazione di una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. Il giornalista ha detto che i due non hanno nessuna intenzione di contrattualizzare la loro relazione, tuttavia questa decisione di certo non sminuisce l’amore che provano l’uno per l’altra.

Il vicepresidente del Milan e la padrona di casa di Verissimo si sono conosciuti circa un ventennio fa durante una partita di calcio: il luogo era lo Stadio San Siro e il Milan di Berlusconi disputava un match di beneficenza. In quell’occasione ebbero un colpo di fulmine e da quel momento in poi non si sono più separati.

La gelosia per la figlia e l’incontro con Pier Silvio Berlusconi

Ma la parte più complicata della storia d’amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi è stata agli inizi. Ovvero quando l’allora Letterina di Passaparola dovette dire al padre di essersi fidanzata. Il genitore, infatti, è stato sempre possessivo e molto geloso nei confronti della figlia.

Ad esempio quando era adolescente e gli amici andavano a trovarla per farla uscire con loro, il padre gli diceva sempre che Silvia non era in casa. Poi nel corso dell’intervista al magazine femminile Grazia, la conduttrice di Verissimo ha raccontato il primo incontro tra il suo compagno e il padre. Quest’ultimo ha messo subito le cose in chiaro dicendo di tifare per l’Inter.